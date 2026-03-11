https://ria.ru/20260311/pvo-2079990187.html
Система ПВО дважды сработала над Белгородской областью
Система ПВО дважды сработала над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
шебекино
Система ПВО дважды сработала над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами