Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над российскими регионами

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила с 8.00 мск до 14.00 мск 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, в том числе восемь над акваторией Черного моря, сообщило министерство обороны РФ.