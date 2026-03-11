Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 11.03.2026 (обновлено: 14:12 11.03.2026)
Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над российскими регионами
Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над российскими регионами
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
черное море
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, россия, черное море, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, Черное море, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила с 8.00 мск до 14.00 мск 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, в том числе восемь над акваторией Черного моря, сообщило министерство обороны РФ.
"Одиннадцатого марта текущего года в период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь БПЛА – над акваторией Черного моря, четыре БПЛА – над территорией Курской области, четыре БПЛА – над территорией Белгородской области, три БПЛА – над территорией Пермского края, два БПЛА – над территорией Краснодарского края, один БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении военного ведомства.
Специальная военная операция на Украине
 
 
