https://ria.ru/20260311/pvo-2079957013.html
Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над российскими регионами
Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над российскими регионами - РИА Новости, 11.03.2026
Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над российскими регионами
Российская противовоздушная оборона сбила с 8.00 мск до 14.00 мск 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, в... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:07:00+03:00
2026-03-11T14:07:00+03:00
2026-03-11T14:12:00+03:00
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
черное море
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черное море
курская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, черное море, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, Черное море, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над российскими регионами
Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника за 6 часов