Силы ПВО за ночь уничтожили 185 украинских беспилотников

"В течение <...> ночи <....> средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в релизе.

Как Минобороны отмечало накануне, всего с начала СВО армия уничтожила 671 самолет противника, 284 вертолета, 121 335 БПЛА, 651 ЗРК, 28 143 танка и других ББМ, 1685 боевых машин РСЗО, 33 760 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 352 единицы специальной военной автомобильной техники.