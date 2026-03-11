https://ria.ru/20260311/pvo-2079856859.html
2026-03-11T07:58:00+03:00
2026-03-11T07:58:00+03:00
2026-03-11T12:37:00+03:00
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 185 украинских беспилотников
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили 185 дронов ВСУ, сообщило Минобороны.
"В течение <...> ночи <....> средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в релизе.
Атаке подверглись Краснодарский край
, Крым
, акватории Азовского и Черного морей
. Кроме того, БПЛА уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской
и Саратовской областями
.
ВСУ
ежедневно нацеливают дроны и ракеты на гражданские объекты в приграничных и других регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Как Минобороны отмечало накануне, всего с начала СВО армия уничтожила 671 самолет противника, 284 вертолета, 121 335 БПЛА, 651 ЗРК, 28 143 танка и других ББМ, 1685 боевых машин РСЗО, 33 760 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 352 единицы специальной военной автомобильной техники.