https://ria.ru/20260311/pvo-2079836579.html
ПВО сбила БПЛА, атаковавший базу с центром США в Багдаде, пишут СМИ
ПВО сбила БПЛА, атаковавший базу с центром США в Багдаде, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
ПВО сбила БПЛА, атаковавший базу с центром США в Багдаде, пишут СМИ
Средства ПВО сбили беспилотник, пытавшийся атаковать базу "Виктория" около международного аэропорта столицы Ирака Багдада, где базируется логистический центр... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T03:14:00+03:00
2026-03-11T03:14:00+03:00
2026-03-11T03:14:00+03:00
в мире
багдад (город)
ирак
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078391439_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_61629c60177f5bb34106906c2f91f109.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
багдад (город)
ирак
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078391439_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_7c5d4d95c96344368cc4f23232664380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, багдад (город), ирак, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Багдад (город), Ирак, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
ПВО сбила БПЛА, атаковавший базу с центром США в Багдаде, пишут СМИ
Shafaq News: средства ПВО перехватили и сбили беспилотник, атаковавший базу США