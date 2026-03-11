Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила БПЛА, атаковавший базу с центром США в Багдаде, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
03:14 11.03.2026
ПВО сбила БПЛА, атаковавший базу с центром США в Багдаде, пишут СМИ
ПВО сбила БПЛА, атаковавший базу с центром США в Багдаде, пишут СМИ
в мире, багдад (город), ирак, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Багдад (город), Ирак, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
ПВО сбила БПЛА, атаковавший базу с центром США в Багдаде, пишут СМИ

КАИР, 11 мар – РИА Новости. Средства ПВО сбили беспилотник, пытавшийся атаковать базу "Виктория" около международного аэропорта столицы Ирака Багдада, где базируется логистический центр США, передает иракское агентство Shafaq News со ссылкой на источник в органах безопасности.
"ПВО перехватила и сбила беспилотник, пытавшийся приблизиться к базе "Виктория" около международного аэропорта Багдада … В результате атаки никто не пострадал", - заявил источник.
На базу "Виктория" с начала эскалации вокруг Ирана неоднократно предпринимались попытки атак с использованием БПЛА.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
В миреБагдад (город)ИракСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
