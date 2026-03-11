"Полное уничтожение". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

«

"Переориентация российского экспорта на азиатский рынок, которая продолжается на протяжении всех четырех лет конфликта на Украине, окажется не окончательной, если ЕС отменит свои санкции — и (Владимир. — Прим. ред.) Путин дал понять, что будет не против", — говорится в публикации.