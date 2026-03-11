МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. ЕС отчаянно нуждается в российских энергоносителях на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, пишет Asia Times.
«
"Переориентация российского экспорта на азиатский рынок, которая продолжается на протяжении всех четырех лет конфликта на Украине, окажется не окончательной, если ЕС отменит свои санкции — и (Владимир. — Прим. ред.) Путин дал понять, что будет не против", — говорится в публикации.
Утверждается, что Европе российские ресурсы сейчас нужнее, чем Москве — рынок сбыта. В связи с этим Россия может также потребовать, чтобы ЕС навязал Владимиру Зеленскому часть ее требований по мирному урегулированию.
«
"(Дональд. — Прим. ред.) Трамп может снять санкции США с российских энергоносителей и приказать ЕС последовать его примеру и возобновить крупномасштабный импорт, после чего они совместно вынудят Зеленского принять как минимум часть требований Путина насчет мира", — отмечается в материале.
Во вторник глава Белого дома сообщил о решении снять нефтяные санкции с некоторых государств для контроля над ценами. При этом он не назвал страны, рестрикции против которых он отменит.
Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Военные действия практически остановили судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>