Путин поздравил лыжника Голубкова с победой на Паралимпиаде
Лыжные гонки
 
15:10 11.03.2026 (обновлено: 15:20 11.03.2026)
Путин поздравил лыжника Голубкова с победой на Паралимпиаде
Путин поздравил лыжника Голубкова с победой на Паралимпиаде
Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Ивана Голубкова с победой на Паралимпийских зимних играх в Италии в соревнованиях по лыжным гонкам. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Иван Голубков на дистанции гонки на 10 км с интервальным стартом, в классе LW 10-12 среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро
Иван Голубков на дистанции гонки на 10 км с интервальным стартом, в классе LW 10-12 среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Ивана Голубкова с победой на Паралимпийских зимних играх в Италии в соревнованиях по лыжным гонкам.
Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с триумфом на XIV Паралимпийских зимних играх. Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу вы блестяще выступили на самых главных соревнованиях паралимпийцев, продемонстрировали мастерство, твёрдый характер и волю к победе. По праву завоевали золото в лыжных гонках... Желаю новых успехов и всего наилучшего. Мы гордимся вами!" - говорится в поздравлении.
Президент добавил, что особой признательности заслуживают наставники и тренеры спортсмена, а также все, кто помогает ему добиваться значимых результатов.
Голубков в среду одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 километров в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). Спортсмен принес сборной России третью золотую медаль Паралимпиады. Всего в активе сборной России пять медалей Игр - три золота и две бронзы. Голубков заявил, что посвящает золото Паралимпиады в Италии всей России и лично Путину.
Анастасия Багиян после финиша в гонке с раздельным стартом на 10 км на Паралимпийских играх в Италии - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Россия завоевала четвертое золото на Паралимпиаде
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Италия, Владимир Путин, Паралимпийские игры
 
