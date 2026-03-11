https://ria.ru/20260311/putin-2079977857.html
Путин поздравил лыжника Голубкова с победой на Паралимпиаде
Путин поздравил лыжника Голубкова с победой на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Путин поздравил лыжника Голубкова с победой на Паралимпиаде
Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Ивана Голубкова с победой на Паралимпийских зимних играх в Италии в соревнованиях по лыжным гонкам. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Путин поздравил лыжника Ивана Голубкова с победой на Паралимпиаде
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Ивана Голубкова с победой на Паралимпийских зимних играх в Италии в соревнованиях по лыжным гонкам.
Текст поздравления опубликован на сайте
Кремля.
"Поздравляю вас с триумфом на XIV Паралимпийских зимних играх. Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу вы блестяще выступили на самых главных соревнованиях паралимпийцев, продемонстрировали мастерство, твёрдый характер и волю к победе. По праву завоевали золото в лыжных гонках... Желаю новых успехов и всего наилучшего. Мы гордимся вами!" - говорится в поздравлении.
Президент добавил, что особой признательности заслуживают наставники и тренеры спортсмена, а также все, кто помогает ему добиваться значимых результатов.
Голубков в среду одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 километров в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). Спортсмен принес сборной России
третью золотую медаль Паралимпиады. Всего в активе сборной России пять медалей Игр - три золота и две бронзы. Голубков заявил, что посвящает золото Паралимпиады в Италии
всей России и лично Путину
.