Путин поздравил лыжника Голубкова с победой на Паралимпиаде

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Ивана Голубкова с победой на Паралимпийских зимних играх в Италии в соревнованиях по лыжным гонкам.

"Поздравляю вас с триумфом на XIV Паралимпийских зимних играх. Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу вы блестяще выступили на самых главных соревнованиях паралимпийцев, продемонстрировали мастерство, твёрдый характер и волю к победе. По праву завоевали золото в лыжных гонках... Желаю новых успехов и всего наилучшего. Мы гордимся вами!" - говорится в поздравлении.