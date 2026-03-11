https://ria.ru/20260311/putin-2079970476.html
Путин подчеркнул необходимость урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Путин подчеркнул необходимость урегулирования конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.03.2026
Путин подчеркнул необходимость урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном подчеркнул необходимость прекращения эскалации конфликта на... РИА Новости, 11.03.2026
