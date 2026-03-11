Рейтинг@Mail.ru
Путин подчеркнул необходимость урегулирования конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.03.2026
14:43 11.03.2026 (обновлено: 14:44 11.03.2026)
Путин подчеркнул необходимость урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Путин подчеркнул необходимость урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
в мире
россия
оаэ
ближний восток
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, россия, оаэ, ближний восток, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, ОАЭ, Ближний Восток, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин подчеркнул необходимость урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Путин заявил президенту ОАЭ о необходимости урегулирования на Ближнем Востоке

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном подчеркнул необходимость прекращения эскалации конфликта на Ближнем Востоке и его урегулирования путем переговоров, сообщает пресс-служба Кремля.
"Лидеры продолжили обмен мнениями по опасно деградирующей ситуации в Ближневосточном регионе, которая оборачивается тяжелыми последствиями для Ирана, а также для арабских стран. Президент России подчеркнул необходимость прекращения дальнейшей эскалации конфликта и его урегулирования путем переговоров", - говорится в сообщении.
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
В миреРоссияОАЭБлижний ВостокВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
