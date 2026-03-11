https://ria.ru/20260311/putin-2079968117.html
Путин и президент ОАЭ обменялись мнениями о ситуации вокруг Ирана
Путин и президент ОАЭ обменялись мнениями о ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
Путин и президент ОАЭ обменялись мнениями о ситуации вокруг Ирана
Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обменялись мнениями по деградирующей ситуации на... РИА Новости, 11.03.2026
Путин и президент ОАЭ обменялись мнениями о ситуации вокруг Ирана
Путин и президент ОАЭ обменялись мнениями об опасности ситуации вокруг Ирана