Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент ОАЭ обменялись мнениями о ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 11.03.2026 (обновлено: 14:41 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/putin-2079968117.html
Путин и президент ОАЭ обменялись мнениями о ситуации вокруг Ирана
Путин и президент ОАЭ обменялись мнениями о ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
Путин и президент ОАЭ обменялись мнениями о ситуации вокруг Ирана
Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обменялись мнениями по деградирующей ситуации на... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:34:00+03:00
2026-03-11T14:41:00+03:00
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
россия
ближний восток
иран
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg
https://ria.ru/20260311/putin--2079967520.html
оаэ
россия
ближний восток
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad868ca9ec201af0e1850f1fd6d642ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, россия, ближний восток, иран, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Россия, Ближний Восток, Иран, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Путин и президент ОАЭ обменялись мнениями о ситуации вокруг Ирана

Путин и президент ОАЭ обменялись мнениями об опасности ситуации вокруг Ирана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обменялись мнениями по деградирующей ситуации на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.
"Лидеры продолжили обмен мнениями по опасно деградирующей ситуации в Ближневосточном регионе, которая оборачивается тяжелыми последствиями для Ирана, а также для арабских стран", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Путин поздравил президента ОАЭ с 65-летием
Вчера, 14:32
 
ОАЭВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреРоссияБлижний ВостокИранВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала