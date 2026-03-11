https://ria.ru/20260311/putin-2079967428.html
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь россиянам, находящимся в стране
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь россиянам, находящимся в стране - РИА Новости, 11.03.2026
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь россиянам, находящимся в стране
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном выразил... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:31:00+03:00
2026-03-11T14:31:00+03:00
2026-03-11T14:38:00+03:00
оаэ
в мире
россия
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072428556_0:247:3122:2003_1920x0_80_0_0_b93ed3ec9714936aea4e2e55ef46d850.jpg
https://ria.ru/20260310/dubay-2079610557.html
оаэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072428556_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5960913cf70f6f743b914019f63db336.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, в мире, россия, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
ОАЭ, В мире, Россия, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь россиянам, находящимся в стране
Путин поблагодарил президента ОАЭ Аль Нахайяна за помощь россиянам