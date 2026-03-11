Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь россиянам, находящимся в стране - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 11.03.2026 (обновлено: 14:38 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/putin-2079967428.html
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь россиянам, находящимся в стране
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь россиянам, находящимся в стране - РИА Новости, 11.03.2026
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь россиянам, находящимся в стране
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном выразил... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:31:00+03:00
2026-03-11T14:38:00+03:00
оаэ
в мире
россия
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072428556_0:247:3122:2003_1920x0_80_0_0_b93ed3ec9714936aea4e2e55ef46d850.jpg
https://ria.ru/20260310/dubay-2079610557.html
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072428556_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5960913cf70f6f743b914019f63db336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, в мире, россия, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
ОАЭ, В мире, Россия, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь россиянам, находящимся в стране

Путин поблагодарил президента ОАЭ Аль Нахайяна за помощь россиянам

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ
Флаг ОАЭ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном выразил признательность за оказываемую помощь и поддержку россиянам, находящимся в Эмиратах, сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин выразил особую признательность президенту ОАЭ за оказываемую помощь и поддержку многочисленным российским гражданам, находящимся на территории Эмиратов", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Туристка из Петербурга рассказала, как россияне в Дубае стоят за билетами
10 марта, 08:39
 
ОАЭВ миреРоссияВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала