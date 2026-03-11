Путин и президент ОАЭ обменялись мнениями о конфликте на Ближнем Востоке

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном операцию Израиля и США против Ирана, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Лидеры продолжили обмен мнениями по опасно деградирующей ситуации в Ближневосточном регионе, которая оборачивается тяжелыми последствиями для Ирана, а также для арабских стран", — говорится в релизе.
Путин призвал урегулировать конфликт дипломатическим путем. Он поблагодарил Абу-Даби за помощь россиянам, находящимся в Эмиратах. Также президент поздравил коллегу с 65-летием и отметил его большой личный вклад в укрепление отношений двух стран.
Это второй международный разговор Путина за среду. Ранее он обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.
В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.