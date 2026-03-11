Путин и президент ОАЭ обменялись мнениями о конфликте на Ближнем Востоке

"Лидеры продолжили обмен мнениями по опасно деградирующей ситуации в Ближневосточном регионе, которая оборачивается тяжелыми последствиями для Ирана , а также для арабских стран", — говорится в релизе.

Путин призвал урегулировать конфликт дипломатическим путем. Он поблагодарил Абу-Даби за помощь россиянам, находящимся в Эмиратах. Также президент поздравил коллегу с 65-летием и отметил его большой личный вклад в укрепление отношений двух стран.

В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.