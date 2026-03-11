https://ria.ru/20260311/putin-2079931270.html
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за содействие в организации... РИА Новости, 11.03.2026
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
