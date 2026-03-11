https://ria.ru/20260311/putin-2079929409.html
Путин поблагодарил Алиева за помощь в доставке гумпомощи Ирану
Путин поблагодарил Алиева за помощь в доставке гумпомощи Ирану - РИА Новости, 11.03.2026
Путин поблагодарил Алиева за помощь в доставке гумпомощи Ирану
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за помощь в доставке из РФ гуманитарной помощи иранскому народу через... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:40:00+03:00
2026-03-11T12:40:00+03:00
2026-03-11T12:44:00+03:00
иран
в мире
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079750964.html
иран
россия
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e54c2100b905e52ddf1c7175f601e4b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин поблагодарил Алиева за помощь в доставке гумпомощи Ирану
Путин поблагодарил Алиева за помощь в доставке гумпомощи иранскому народу