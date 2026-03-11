https://ria.ru/20260311/putin-2079928448.html
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 11.03.2026
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент России Владимир Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент продолжает работать в Кремле. Сегодня у него запланировано несколько международных телефонных разговоров", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Кремль даст информацию по итогам телефонных разговоров.