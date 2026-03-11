Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент продолжает работать в Кремле. Сегодня у него запланировано несколько международных телефонных разговоров", - сказал Песков журналистам.