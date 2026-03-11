Рейтинг@Mail.ru
Песков напомнил слова Путина о мире на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.03.2026
12:36 11.03.2026
Песков напомнил слова Путина о мире на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия всегда готова внести посильный вклад для восстановления мира на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.03.2026
россия, ближний восток, владимир путин, дмитрий песков, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Военная операция США и Израиля против Ирана
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия всегда готова внести посильный вклад для восстановления мира на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Как говорил президент Путин, Россия всегда готова внести посильный вклад в дело восстановления мира и стабильности в регионе", - сказал Песков журналистам.
Песков: предложения Путина по урегулированию на Ближнем Востоке на столе
10 марта, 12:59
10 марта, 12:59
 
Россия Ближний Восток Владимир Путин Дмитрий Песков Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
