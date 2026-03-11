МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия всегда готова внести посильный вклад для восстановления мира на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков напомнил слова Путина о мире на Ближнем Востоке
Песков напомнил слова Путина о мире на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.03.2026
Песков напомнил слова Путина о мире на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия всегда готова внести посильный вклад для восстановления мира на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.03.2026
россия
ближний восток
владимир путин
дмитрий песков
военная операция сша и израиля против ирана
россия
ближний восток
россия, ближний восток, владимир путин, дмитрий песков, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Военная операция США и Израиля против Ирана
Владимир Путин. Архивное фото