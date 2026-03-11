https://ria.ru/20260311/putin-2079926183.html
Путин примет министра просвещения Кравцова
Президент России Владимир Путин в среду примет министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:31:00+03:00
2026-03-11T12:31:00+03:00
2026-03-11T12:34:00+03:00
россия
сергей кравцов
владимир путин
дмитрий песков
россия
Новости
ru-RU
россия, сергей кравцов, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Дмитрий Песков
