Путин назвал русский язык общим достоянием

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первой министерской конференции Международной организации по русскому языку, отметив, что русский язык является общим достоянием, его знание обеспечивает доступ к выдающимся достижениям мировой культуры и науки.