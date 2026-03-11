Путин назвал русский язык общим достоянием

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первой министерской конференции Международной организации по русскому языку, отметив, что русский язык является общим достоянием, его знание обеспечивает доступ к выдающимся достижениям мировой культуры и науки.
"Сердечно приветствую вас по случаю открытия первой министерской конференции Международной организации по русскому языку... Русский язык в полной мере является нашим общим достоянием. Это не только один из официальных языков организаций системы ООН и ряда региональных многосторонних структур, но и незаменимое средство межнационального общения на всём евразийском пространстве. Знание русского обеспечивает доступ к выдающимся достижениям мировой культуры и науки", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.