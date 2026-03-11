"Поставит на колени". Предупреждение Путина поразило французов

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва согласна продолжать сотрудничать с европейцами в энергетической сфере, если увидит сигналы с их стороны о готовности к тому же.
"Какое же унижение для Макрона и его клики. Они собирались поставить российскую экономику на колени. И вот вам результат", — написал один из читателей.
"Мы понесли немыслимые потери из-за своего участия в этом конфликте, который никоим образом нас не касается... Цены на энергию возросли в два раза; Франция утратила доступ к одному из наиболее многообещающих рынков", — обрушился с критикой другой.
"Ну и почему бы не ответить согласием? Французы паникуют, пытаются закупить бензина про запас, из-за чего на заправках возникает дефицит. Возможно, настал подходящий момент, чтобы немного успокоиться. Проблема в том, что у нас во главе государств стоят не ответственные лидеры, а их жалкие тени", — отметил третий.
"Когда-нибудь придется возобновить диалог с Россией. Это неминуемо!" — резюмировал еще один читатель.
В понедельник Владимир Путин поставил перед правительством задачу оценить возможность и целесообразность прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок. Президент призвал не ждать, пока перед Россией демонстративно захлопнут дверь, однако отметил, что Москва готова продолжать сотрудничество с ЕС, если увидит соответствующие сигналы со стороны союза. Глава государства также добавил, что Москва продолжит поставлять ресурсы надежным контрагентам, таким как Словакия и Венгрия.
Ранее совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт ресурса в сжиженном виде по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа — с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года — для долгосрочных.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>