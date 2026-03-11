На Западе пришли в ужас после недавнего обращения Путина

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о готовности остановить поставки энергоресурсов в Европу вызвали панику в руководстве ЕС, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
«
"В России заговорили о возможности немедленно прекратить поставки энергии в Европу, что поставит ее в абсолютно катастрофическую энергетическую ситуацию. Европейцы обещают отказаться от российских энергоносителей к 2027 году. А Путин говорит: "Зачем ждать? Давайте сейчас же перекроем вам доступ к энергии, когда все так здорово. Откуда вы тогда возьмете энергию?" Так что определенно паника налицо", — рассказал эксперт.
В понедельник Владимир Путин поставил перед правительством задачу оценить возможность и целесообразность прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок. Президент призвал не ждать, пока перед Россией демонстративно захлопнут дверь. Глава государства также добавил, что Москва продолжит поставлять ресурсы надежным контрагентам, таким как Словакия и Венгрия.
Ранее совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт ресурса в сжиженном виде по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа – с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года – для долгосрочных.