https://ria.ru/20260311/putin--2079967520.html
Путин поздравил президента ОАЭ с 65-летием
Путин поздравил президента ОАЭ с 65-летием - РИА Новости, 11.03.2026
Путин поздравил президента ОАЭ с 65-летием
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием, пожелал ему крепкого... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:32:00+03:00
2026-03-11T14:32:00+03:00
2026-03-11T14:37:00+03:00
оаэ
владимир путин
россия
мухаммед бен заид аль нахайян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg
https://ria.ru/20260311/putin-2079968117.html
оаэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e54c2100b905e52ddf1c7175f601e4b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, владимир путин, россия, мухаммед бен заид аль нахайян
ОАЭ, Владимир Путин, Россия, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Путин поздравил президента ОАЭ с 65-летием
Путин поздравил президента ОАЭ с 65-летием и пожелал ему благополучия