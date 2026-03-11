Ошибка США может привести к закрытию нового пролива, пишут СМИ

СТАМБУЛ, 11 мар – РИА Новости. Ситуация, аналогичная сложившейся в Ормузском проливе, может повториться в еще одном проливе в случае, если США совершат стратегическую ошибку, заявил катарскому телеканалу "Аль-Джазира" высокопоставленный иранский военный источник.
На Ближнем Востоке расположены ключевые для мирового судоходства Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив.
Источник также заявил каналу, что на Ближнем Востоке скоро может вспыхнуть "региональная" война, а у Ирана остались несколько неиспользованных козырей.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.