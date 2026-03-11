Рейтинг@Mail.ru
Ошибка США может привести к закрытию нового пролива, пишут СМИ
22:30 11.03.2026
Ошибка США может привести к закрытию нового пролива, пишут СМИ
в мире, сша, иран, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
Ошибка США может привести к закрытию нового пролива, пишут СМИ

Al Jazeera: ошибка США может привести к закрытию других проливов

© REUTERS / Nicolas EconomouОрмузский пролив
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Nicolas Economou
Ормузский пролив. Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 мар – РИА Новости. Ситуация, аналогичная сложившейся в Ормузском проливе, может повториться в еще одном проливе в случае, если США совершат стратегическую ошибку, заявил катарскому телеканалу "Аль-Джазира" высокопоставленный иранский военный источник.
На Ближнем Востоке расположены ключевые для мирового судоходства Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
МЭА: экспорт нефти через Ормузский пролив снизился до десяти процентов
Вчера, 17:50
"Если США совершат стратегическую ошибку, то еще один пролив окажется в той же ситуации, что и Ормузский ... любая ошибка США осложнит ситуацию в регионе, у Ирана есть поэтапные и многосоставные военные планы", - цитирует канал источник. Источник не уточнил, о каком проливе идет речь.
Источник также заявил каналу, что на Ближнем Востоке скоро может вспыхнуть "региональная" война, а у Ирана остались несколько неиспользованных козырей.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Макрон призвал страны G7 объединиться ради судоходства в Ормузском проливе
Вчера, 18:44
 
