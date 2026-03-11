СМИ: Иран нарастил экспорт нефти через Ормузский пролив вопреки атакам США

ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. С началом вооруженного конфликта с США и Израилем Иран, по-прежнему контролируя Ормузский пролив, стал экспортировать еще больше нефти, чем до начала военных действий, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на данные компании Kpler, отслеживающей движение танкеров.
"Иран экспортирует через Ормузский пролив больше нефти, чем до начала войны, демонстрируя контроль над стратегическим водным путем", - пишет газета.
Несмотря на массированные удары США и Израиля, начавшиеся 28 февраля, Иран продолжает наращивать экспорт нефти через Ормузский пролив. По данным Kpler, за последние шесть дней объем отгрузок вырос до 2,1 миллиона баррелей в сутки, что превышает довоенные показатели, в то время как другие страны региона вынуждены сокращать добычу и искать обходные пути, сообщает издание.
При этом ранее в среду Дональд Трамп заявил, что угрозы для судоходных компаний в Ормузском проливе нет, добавив, что американские военные якобы уничтожили весь минный флот Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.