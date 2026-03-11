Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Иран нарастил экспорт нефти через Ормузский пролив вопреки атакам США - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/proliv-2080070591.html
СМИ: Иран нарастил экспорт нефти через Ормузский пролив вопреки атакам США
СМИ: Иран нарастил экспорт нефти через Ормузский пролив вопреки атакам США - РИА Новости, 11.03.2026
СМИ: Иран нарастил экспорт нефти через Ормузский пролив вопреки атакам США
С началом вооруженного конфликта с США и Израилем Иран, по-прежнему контролируя Ормузский пролив, стал экспортировать еще больше нефти, чем до начала военных... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:57:00+03:00
2026-03-11T21:57:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
сша
дональд трамп
kpler
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:43:800:493_1920x0_80_0_0_6b53625fc52e97d0eee33858497ec970.jpg
https://ria.ru/20260311/proliv-2080063641.html
иран
ормузский пролив
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c893d250b9f4061b6f0987e76a7e31f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ормузский пролив, сша, дональд трамп, kpler, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ормузский пролив, США, Дональд Трамп, Kpler, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Иран нарастил экспорт нефти через Ормузский пролив вопреки атакам США

WSJ: Иран нарастил экспорт нефти через Ормузский пролив несмотря на атаки США

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. С началом вооруженного конфликта с США и Израилем Иран, по-прежнему контролируя Ормузский пролив, стал экспортировать еще больше нефти, чем до начала военных действий, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на данные компании Kpler, отслеживающей движение танкеров.
"Иран экспортирует через Ормузский пролив больше нефти, чем до начала войны, демонстрируя контроль над стратегическим водным путем", - пишет газета.
Несмотря на массированные удары США и Израиля, начавшиеся 28 февраля, Иран продолжает наращивать экспорт нефти через Ормузский пролив. По данным Kpler, за последние шесть дней объем отгрузок вырос до 2,1 миллиона баррелей в сутки, что превышает довоенные показатели, в то время как другие страны региона вынуждены сокращать добычу и искать обходные пути, сообщает издание.
При этом ранее в среду Дональд Трамп заявил, что угрозы для судоходных компаний в Ормузском проливе нет, добавив, что американские военные якобы уничтожили весь минный флот Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Глава МИД Италии назвал шантажом условия Ирана по Ормузскому проливу
Вчера, 20:57
 
В миреИранОрмузский проливСШАДональд ТрампKplerВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала