На судне под флагом Таиланда вспыхнул пожар после удара в Ормузском проливе
На судне под флагом Таиланда вспыхнул пожар после удара в Ормузском проливе - РИА Новости, 11.03.2026
На судне под флагом Таиланда вспыхнул пожар после удара в Ормузском проливе
Пожар начался на судне под флагом Таиланда после удара в Ормузском проливе, ВМС Омана спасли 20 членов экипажа, сообщило в среду госагентство Омана ONA. РИА Новости, 11.03.2026
