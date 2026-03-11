Рейтинг@Mail.ru
На судне под флагом Таиланда вспыхнул пожар после удара в Ормузском проливе - РИА Новости, 11.03.2026
14:36 11.03.2026 (обновлено: 23:01 11.03.2026)
На судне под флагом Таиланда вспыхнул пожар после удара в Ормузском проливе
На судне под флагом Таиланда вспыхнул пожар после удара в Ормузском проливе
Пожар начался на судне под флагом Таиланда после удара в Ормузском проливе, ВМС Омана спасли 20 членов экипажа, сообщило в среду госагентство Омана ONA. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:36:00+03:00
2026-03-11T23:01:00+03:00
РИА Новости
таиланд, оман, ормузский пролив, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Таиланд, Оман, Ормузский пролив, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
На судне под флагом Таиланда вспыхнул пожар после удара в Ормузском проливе

ВМС Омана спасли 20 человек с судна в Ормузском проливе, где вспыхнул пожар

© REUTERS / ROYAL THAI NAVYПожар на грузовом судне Mayuree Naree под флагом Таиланда в Ормузском проливе
Пожар на грузовом судне Mayuree Naree под флагом Таиланда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / ROYAL THAI NAVY
Пожар на грузовом судне Mayuree Naree под флагом Таиланда в Ормузском проливе
СТАМБУЛ, 11 мар - РИА Новости. Пожар начался на судне под флагом Таиланда после удара в Ормузском проливе, ВМС Омана спасли 20 членов экипажа, сообщило в среду госагентство Омана ONA.
"Центр морской безопасности Омана получил сообщение о том, что коммерческое судно MAYUREE NAREE под флагом Таиланда подверглось удару в 13 морских милях от берегов Омана. В результате удара начался пожар в машинном отделении", - сообщило агентство.
Корабль ВМС Омана спас 20 членов экипажа - граждан Таиланда, у них ранения различной степени тяжести.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
ВМС США отказывают в сопровождении через Ормузский пролив, пишут СМИ
ТаиландОманОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
