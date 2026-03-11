Рейтинг@Mail.ru
Страхование подорожало из-за кризиса в Ормузском проливе, считает эксперт
08:59 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/proliv-2079863574.html
Страхование подорожало из-за кризиса в Ормузском проливе, считает эксперт
Страхование подорожало из-за кризиса в Ормузском проливе, считает эксперт
Страхование подорожало из-за кризиса в Ормузском проливе, считает эксперт

Юмашева: страховщики поднимают тарифы из-за кризиса в Ормузском проливе

Вид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Страховщики поднимают тарифы для судов из-за кризиса в Ормузском проливе и уже вряд ли снизят их в будущем, заявила РИА Новости совладелец страхового брокера Mains Екатерина Юмашева.
"Напряженность вокруг Ормузского пролива всего за несколько дней изменила мировую экономику. В первую очередь речь, конечно, о подорожании нефти и газа. Но другой заметный эффект касается морских перевозок: фрахт вырос, а страхование подорожало", - сказала Юмашева.
ВМС США отказывают в сопровождении через Ормузский пролив, пишут СМИ
Вчера, 07:29
"С точки зрения логистики ключевой вопрос - продолжительность напряженности. Даже краткосрочные ограничения меняют тарифы на месяцы вперед. После каждого такого кризиса страховщики и перевозчики пересматривают оценки риска, и ставки редко возвращаются на прежний уровень", - добавила эксперт.
Для участников перевозки, по ее словам, это означает рост расходов на каждом этапе - от стоимости судна до финансирования сделки. "Существенную часть этой динамики формирует страхование, поскольку именно оно первым реагирует на изменение уровня угроз и закладывает в тариф ожидаемые убытки", - отметила Юмашева.
Дополнительное давление на страховые тарифы, по словам эксперта, создают перебои в работе портовой инфраструктуры.
"Крупные операторы и линии корректируют расписание и временно сокращают операции. В частности, DP World приостанавливает работу в ключевых портах региона, а контейнерные перевозчики - MSC Mediterranean Shipping Company, A.P. Moller-Maersk и Hapag-Lloyd - уменьшают количество рейсов через пролив. Такие решения дополнительно сокращают доступную емкость фрахта и поддерживают рост ставок", - пояснила она.
Путин рассказал о перевозке нефти через Ормузский пролив
9 марта, 18:50
Как отметила эксперт, любая эскалация в этом районе автоматически повышает стоимость логистики на маршрутах между Ближним Востоком, Азией и Европой - даже страны, выигрывающие от роста цен на сырье, сталкиваются с удорожанием перевозок и страховой защиты.
"Для страхового рынка вывод прагматичен: подобные риски становятся системными, соответственно, они требуют более высокой премии и более аккуратного андеррайтинга. Для бизнеса страхование в таких условиях - это базовый элемент управления рисками и финансового планирования. Пока ситуация не стабилизируется и маршрут не станет предсказуемым, участники рынка будут учитывать его как зону повышенного риска", - полагает Юмашева.
Во Франции заявили, что не хотят перемещать авианосец в Ормузский пролив
10 марта, 16:54
 
