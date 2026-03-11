Страхование подорожало из-за кризиса в Ормузском проливе, считает эксперт

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Страховщики поднимают тарифы для судов из-за кризиса в Ормузском проливе и уже вряд ли снизят их в будущем, заявила РИА Новости совладелец страхового брокера Mains Екатерина Юмашева.

"Напряженность вокруг Ормузского пролива всего за несколько дней изменила мировую экономику. В первую очередь речь, конечно, о подорожании нефти и газа. Но другой заметный эффект касается морских перевозок: фрахт вырос, а страхование подорожало", - сказала Юмашева.

"С точки зрения логистики ключевой вопрос - продолжительность напряженности. Даже краткосрочные ограничения меняют тарифы на месяцы вперед. После каждого такого кризиса страховщики и перевозчики пересматривают оценки риска, и ставки редко возвращаются на прежний уровень", - добавила эксперт.

Для участников перевозки, по ее словам, это означает рост расходов на каждом этапе - от стоимости судна до финансирования сделки. "Существенную часть этой динамики формирует страхование, поскольку именно оно первым реагирует на изменение уровня угроз и закладывает в тариф ожидаемые убытки", - отметила Юмашева.

Дополнительное давление на страховые тарифы, по словам эксперта, создают перебои в работе портовой инфраструктуры.

"Крупные операторы и линии корректируют расписание и временно сокращают операции. В частности, DP World приостанавливает работу в ключевых портах региона, а контейнерные перевозчики - MSC Mediterranean Shipping Company, A.P. Moller-Maersk и Hapag-Lloyd - уменьшают количество рейсов через пролив. Такие решения дополнительно сокращают доступную емкость фрахта и поддерживают рост ставок", - пояснила она.

Азией и Как отметила эксперт, любая эскалация в этом районе автоматически повышает стоимость логистики на маршрутах между Ближним Востоком Европой - даже страны, выигрывающие от роста цен на сырье, сталкиваются с удорожанием перевозок и страховой защиты.