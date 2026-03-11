Госдума одобрила запрет на выдворение иностранцев, служащих в ВС России

В случае, если при назначении административного наказания санкцией предусмотрено административное выдворение, будет назначаться штраф либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Также при назначении наказания за нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях этим лицам может быть назначен запрет на посещение мест проведения соревнований на срок от 1 года до 7 лет.