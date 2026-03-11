Госдума одобрила запрет на выдворение иностранцев, служащих в ВС России

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предусматривается введение запрета на административное выдворение за пределы России иностранцев, которые проходят службу в Вооруженных силах РФ.
Законопроектом предусматривается неприменение такого вида наказания, как административное выдворение за пределы РФ, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту и участвовавших в боевых действиях в составе Вооруженных сил или воинских формирований.
В случае, если при назначении административного наказания санкцией предусмотрено административное выдворение, будет назначаться штраф либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.
Также при назначении наказания за нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях этим лицам может быть назначен запрет на посещение мест проведения соревнований на срок от 1 года до 7 лет.