Стало известно, сколько переплачивают в США за гречку из России - РИА Новости, 11.03.2026
05:05 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/produkty-2079844382.html
Стало известно, сколько переплачивают в США за гречку из России
Стало известно, сколько переплачивают в США за гречку из России - РИА Новости, 11.03.2026
Стало известно, сколько переплачивают в США за гречку из России
Несмотря на непростые российско-американские отношения в последние годы, широкий ассортимент популярных продовольственных товаров из России по-прежнему находит... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T05:05:00+03:00
2026-03-11T05:05:00+03:00
сша
россия
в мире
гречневая крупа
продажа
питание
еда
сша
россия
сша, россия, в мире, гречневая крупа, продажа, питание, еда
США, Россия, В мире, Гречневая крупа, Продажа, Питание, Еда
Стало известно, сколько переплачивают в США за гречку из России

РИА Новости: 800-граммовая пачка гречки в США стоит более 10 долларов

Гречка
Гречка - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Гречка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Несмотря на непростые российско-американские отношения в последние годы, широкий ассортимент популярных продовольственных товаров из России по-прежнему находит путь на полки магазинов США и пользуется стабильным спросом у местных потребителей, выяснило РИА Новости.
Привычные российские продукты сегодня можно найти как в специализированных оффлайн-магазинах, так и на крупнейших американских интернет-площадках. В то же самое время желающим ощутить "вкус дома" за океаном предстоит раскошелиться: из-за усложнившейся логистики и выросших затрат на транспортировку цены на такие товары остаются в разы выше российских.
Прохожие на торговой улице в Линце, Австрия - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Австрии рассказали о продуктах в русскоязычных магазинах
1 марта, 11:20
Так, любителям гречки придется выложить более десяти долларов (порядка 800 рублей по текущему курсу) за 800-граммовую пачку популярного российского бренда "Увелка" на сайте онлайн-магазина Amazon. Для сравнения: в российских магазинах аналогичный товар стоит около 129 рублей.
Схожая ситуация наблюдается и в отделе сладостей: за коробку популярного зефира в шоколаде "Шармэль" в Штатах просят около 13 долларов (примерно 1040 рублей по текущему курсу). В российских супермаркетах это лакомство обойдется покупателю значительно дешевле — порядка 300 рублей.
В американских онлайн-магазинах также широко представлены знаменитые шоколадные изделия ведущих российских фабрик, таких как "Россия", "Красный Октябрь" и "Бабаевский". Несмотря на логистические сложности, классические бренды вроде "Аленки" или "Вдохновения" остаются доступными для заказа онлайн, а также в магазинах русских продуктов.
В США сохраняется присутствие и других категорий российских товаров, включая консервированные овощи — от кабачковой икры до маринованных огурцов популярных брендов вроде "Дядя Ваня", а также кетчуп и майонез марки "Махеевъ". Полки с напитками по-прежнему предлагают знакомые российскому потребителю марки чая Greenfield и Ahmad, цена за большую упаковку (500 граммов) которых в США может достигать 25 долларов (2000 рублей).
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Российскую гречку будут тайно продавать на Украине, считает эксперт
26 февраля, 21:34
Популярностью пользуются семечки "От Мартина" и "Бабкины семечки", которые стоят в США от девяти до 11 долларов (720–880 рублей) за большую пачку весом 500 граммов.
Наряду с продуктами питания, на американских прилавках представлен и широкий выбор узнаваемых российских напитков. Покупатели в США по-прежнему могут приобрести легендарную лечебную минеральную воду "Ессентуки", а также популярную линейку лимонадов "Из Черноголовки".
Помимо общеизвестных российских брендов на полках в США присутствуют и региональные товары из РФ. Например, во многих русских магазинах в окрестностях Вашингтона можно встретить продукцию ростовской фабрики "Кондитерский Дом Морозова". За пачку печенья "Топленое молоко" или "Ростовское" весом более 400 граммов покупателю придется выложить порядка семи долларов (560 рублей), в то время как в России аналогичный товар стоит в среднем 150 рублей.
Продавцы таких магазинов в беседе с РИА Новости отмечают, что лидерами спроса остаются гречка, консервированные овощи и шоколад, однако из-за санкционного давления и усложнения логистики стоимость этих товаров выросла примерно вдвое, что сказывается на продажах.
Приготовление гречневой каши из гречневой крупы - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США, обогнав Канаду
12 января, 04:33
 
СШАРоссияВ миреГречневая крупаПродажаПитаниеЕда
 
 
