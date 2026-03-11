Стало известно, сколько переплачивают в США за гречку из России

ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Несмотря на непростые российско-американские отношения в последние годы, широкий ассортимент популярных продовольственных товаров из России по-прежнему находит путь на полки магазинов США и пользуется стабильным спросом у местных потребителей, выяснило РИА Новости.

Привычные российские продукты сегодня можно найти как в специализированных оффлайн-магазинах, так и на крупнейших американских интернет-площадках. В то же самое время желающим ощутить "вкус дома" за океаном предстоит раскошелиться: из-за усложнившейся логистики и выросших затрат на транспортировку цены на такие товары остаются в разы выше российских.

Так, любителям гречки придется выложить более десяти долларов (порядка 800 рублей по текущему курсу) за 800-граммовую пачку популярного российского бренда "Увелка" на сайте онлайн-магазина Amazon. Для сравнения: в российских магазинах аналогичный товар стоит около 129 рублей.

Схожая ситуация наблюдается и в отделе сладостей: за коробку популярного зефира в шоколаде "Шармэль" в Штатах просят около 13 долларов (примерно 1040 рублей по текущему курсу). В российских супермаркетах это лакомство обойдется покупателю значительно дешевле — порядка 300 рублей.

В американских онлайн-магазинах также широко представлены знаменитые шоколадные изделия ведущих российских фабрик, таких как "Россия", "Красный Октябрь" и "Бабаевский". Несмотря на логистические сложности, классические бренды вроде "Аленки" или "Вдохновения" остаются доступными для заказа онлайн, а также в магазинах русских продуктов.

США сохраняется присутствие и других категорий российских товаров, включая консервированные овощи — от кабачковой икры до маринованных огурцов популярных брендов вроде "Дядя Ваня", а также кетчуп и майонез марки "Махеевъ". Полки с напитками по-прежнему предлагают знакомые российскому потребителю марки чая Greenfield и Ahmad, цена за большую упаковку (500 граммов) которых в США может достигать 25 долларов (2000 рублей).

Популярностью пользуются семечки "От Мартина" и "Бабкины семечки", которые стоят в США от девяти до 11 долларов (720–880 рублей) за большую пачку весом 500 граммов.

Наряду с продуктами питания, на американских прилавках представлен и широкий выбор узнаваемых российских напитков. Покупатели в США по-прежнему могут приобрести легендарную лечебную минеральную воду "Ессентуки", а также популярную линейку лимонадов "Из Черноголовки".

Помимо общеизвестных российских брендов на полках в США присутствуют и региональные товары из РФ . Например, во многих русских магазинах в окрестностях Вашингтона можно встретить продукцию ростовской фабрики "Кондитерский Дом Морозова". За пачку печенья "Топленое молоко" или "Ростовское" весом более 400 граммов покупателю придется выложить порядка семи долларов (560 рублей), в то время как в России аналогичный товар стоит в среднем 150 рублей.