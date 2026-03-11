В Нижегородской области вынесли приговор подросткам за теракт на ГЖД

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Двое подростков из Нижегородской области осуждены на шесть и восемь лет воспитательной колонии за теракт на железной дороге, сообщает управление ФСБ региона.
Установлено, что злоумышленники 15 и 16 лет в феврале 2025 года за денежное вознаграждение совершили поджоги релейного шкафа и двух шкафов пункта считывания информации, расположенных на перегоне станций Тоншаево – Пижма Горьковской железной дороги.
Как отметили в Приволжской транспортной прокуратуре, в результате произошло повреждение железнодорожных объектов транспортных коммуникаций, расположенных на перегоне станций Шахунья - Пижма, что повлекло задержки движения поездов.
"Вторым Западным окружным военным судом подросткам назначено наказание в виде шести и восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении УФСБ Нижегородской области.
В Центральном МСУТ СК РФ уточнили, что подростки получили задание от неизвестного в мессенджере Telegram. "Уголовное дело в отношении заказчиков преступлений выделено в отдельное производство", - подчеркнули в ведомстве.
