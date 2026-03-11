Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области вынесли приговор подросткам за теракт на ГЖД - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 11.03.2026 (обновлено: 15:59 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/prigovor-2079925834.html
В Нижегородской области вынесли приговор подросткам за теракт на ГЖД
В Нижегородской области вынесли приговор подросткам за теракт на ГЖД - РИА Новости, 11.03.2026
В Нижегородской области вынесли приговор подросткам за теракт на ГЖД
Двое подростков из Нижегородской области осуждены на шесть и восемь лет воспитательной колонии за теракт на железной дороге, сообщает управление ФСБ региона. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:30:00+03:00
2026-03-11T15:59:00+03:00
происшествия
нижегородская область
шахунья
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
горьковская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20250904/podrostok-2039732545.html
https://ria.ru/20251119/novosibirsk-2055921632.html
нижегородская область
шахунья
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, шахунья, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), горьковская железная дорога
Происшествия, Нижегородская область, Шахунья, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Горьковская железная дорога
В Нижегородской области вынесли приговор подросткам за теракт на ГЖД

Двое нижегородских подростков получили 6 и 8 лет колонии за поджоги на ГЖД

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Двое подростков из Нижегородской области осуждены на шесть и восемь лет воспитательной колонии за теракт на железной дороге, сообщает управление ФСБ региона.
Установлено, что злоумышленники 15 и 16 лет в феврале 2025 года за денежное вознаграждение совершили поджоги релейного шкафа и двух шкафов пункта считывания информации, расположенных на перегоне станций Тоншаево – Пижма Горьковской железной дороги.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Нижнем Новгороде подросток получил срок за подготовку теракта
4 сентября 2025, 17:42
Как отметили в Приволжской транспортной прокуратуре, в результате произошло повреждение железнодорожных объектов транспортных коммуникаций, расположенных на перегоне станций Шахунья - Пижма, что повлекло задержки движения поездов.
Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 1 и пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт).
"Вторым Западным окружным военным судом подросткам назначено наказание в виде шести и восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении УФСБ Нижегородской области.
В Центральном МСУТ СК РФ уточнили, что подростки получили задание от неизвестного в мессенджере Telegram. "Уголовное дело в отношении заказчиков преступлений выделено в отдельное производство", - подчеркнули в ведомстве.
Суд - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Новосибирске суд приговорил к колонии троих подростков за теракт
19 ноября 2025, 09:40
 
ПроисшествияНижегородская областьШахуньяРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Горьковская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала