Правительство Молдавии одобрило проекты денонсации Устава СНГ

КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило проекты денонсации Устава Содружества Независимых Государств, а также соглашения о создании СНГ и протокола к соглашению, сообщил премьер Александр Мунтяну.

Оба решения будут переданы на утверждение в парламент.

Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что внешнеполитическое ведомство республики начало необходимые процедуры для полного выхода из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ , а именно: учредительного соглашения и приложения к нему, а также Устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.

На заседании правительства госсекретарь МИД Сергей Михов представил проекты денонсации Устава СНГ, а также Соглашения о создании СНГ и протокола к Соглашению.

"Проекты утверждены", — констатировал Мунтяну.