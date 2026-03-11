Правительство Молдавии одобрило проекты денонсации Устава СНГ

КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило проекты денонсации Устава Содружества Независимых Государств, а также соглашения о создании СНГ и протокола к соглашению, сообщил премьер Александр Мунтяну.
Оба решения будут переданы на утверждение в парламент.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что внешнеполитическое ведомство республики начало необходимые процедуры для полного выхода из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно: учредительного соглашения и приложения к нему, а также Устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.
На заседании правительства госсекретарь МИД Сергей Михов представил проекты денонсации Устава СНГ, а также Соглашения о создании СНГ и протокола к Соглашению.
"Проекты утверждены", — констатировал Мунтяну.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
