В Канзасе 1,7 тысячи трансгендеров* лишили прав из-за неуказанного пола

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Власти штата Канзас аннулировали водительские права 1,7 тысячи трансгендеров*, требуя получить новые с указанием биологического пола, сообщает в среду телеканал NBC

"Водительские права около 1,7 тысячи канзасцев были аннулированы в прошлом месяце. Не за многочисленные штрафы за превышение скорости или обвинения в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения, а потому что они трансгендеры*", - говорится в материале.

Канзас является одним из пяти штатов США , которые запретили трансгендерам* менять указание своего биологического пола в правах.

"Однако это первый случай, когда закон ретроспективно аннулирует водительские права, в которые уже были внесены изменения", - отмечает телеканал.

Обладателям таких прав были направлены уведомления о том, что их документы "недействительны с этого момента" и что им надо заменить их на правильные.

Возможность указать измененный пол была в Канзасе с 2007 года, однако в 2023 году было принято новое юридическое определение пола, которое сводится только к двум полам: мужскому и женскому от рождения, напоминает телеканал.