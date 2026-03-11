Рейтинг@Mail.ru
В Канзасе 1,7 тысячи трансгендеров* лишили прав из-за неуказанного пола
18:52 11.03.2026 (обновлено: 18:58 11.03.2026)
В Канзасе 1,7 тысячи трансгендеров* лишили прав из-за неуказанного пола
Власти штата Канзас аннулировали водительские права 1,7 тысячи трансгендеров*, требуя получить новые с указанием биологического пола, сообщает в среду телеканал
CC BY-SA 2.0 / Brian Carpani / Wichita PDАвтомобиль полиции в городе Уичита, штат Канзас, США
Автомобиль полиции в городе Уичита, штат Канзас, США - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
CC BY-SA 2.0 / Brian Carpani / Wichita PD
Автомобиль полиции в городе Уичита, штат Канзас, США. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Власти штата Канзас аннулировали водительские права 1,7 тысячи трансгендеров*, требуя получить новые с указанием биологического пола, сообщает в среду телеканал NBC.
"Водительские права около 1,7 тысячи канзасцев были аннулированы в прошлом месяце. Не за многочисленные штрафы за превышение скорости или обвинения в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения, а потому что они трансгендеры*", - говорится в материале.
Канзас является одним из пяти штатов США, которые запретили трансгендерам* менять указание своего биологического пола в правах.
"Однако это первый случай, когда закон ретроспективно аннулирует водительские права, в которые уже были внесены изменения", - отмечает телеканал.
Обладателям таких прав были направлены уведомления о том, что их документы "недействительны с этого момента" и что им надо заменить их на правильные.
Возможность указать измененный пол была в Канзасе с 2007 года, однако в 2023 году было принято новое юридическое определение пола, которое сводится только к двум полам: мужскому и женскому от рождения, напоминает телеканал.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
