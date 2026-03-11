В Якутске завели дело после гибели мужчины при пожаре на теплой остановке

УЛАН-УДЭ, 11 мар - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве с особой жестокостью возбуждено в Якутске после гибели мужчины при пожаре на теплой остановке, правоохранителями установлен 60-летний подозреваемый, сообщил региональный главк СК РФ.
Ранее прокуратура Якутии сообщила, что житель Якутска погиб при пожаре на теплой остановке. Инцидент произошел вечером 10 марта, мужчина скончался в больнице.
«
"Следственным отделом по городу Якутску… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ "убийство с особой жестокостью", по факту смерти в медицинском учреждении мужчины, доставленного с термическим ожогом тела после возгорания в павильоне автобусной остановки. По подозрению к совершению указанного преступления следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска установлен 60-летний мужчина", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что подозреваемый в ближайшее время будет доставлен к следователю для необходимых следственных действий. Также с места происшествия следователи изъяли предметы и вещества, имеющие значение для установления обстоятельств.