В Якутске завели дело после гибели мужчины при пожаре на теплой остановке

"Следственным отделом по городу Якутску… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ "убийство с особой жестокостью", по факту смерти в медицинском учреждении мужчины, доставленного с термическим ожогом тела после возгорания в павильоне автобусной остановки. По подозрению к совершению указанного преступления следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска установлен 60-летний мужчина", - говорится в сообщении.