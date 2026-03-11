Рейтинг@Mail.ru
В Якутске мужчина погиб при пожаре на теплой остановке
09:04 11.03.2026 (обновлено: 10:27 11.03.2026)
В Якутске мужчина погиб при пожаре на теплой остановке
В Якутске мужчина погиб при пожаре на теплой остановке - РИА Новости, 11.03.2026
В Якутске мужчина погиб при пожаре на теплой остановке
Житель Якутска погиб при пожаре на теплой остановке, его личность устанавливается, сообщает прокуратура Республики Саха (Якутия). РИА Новости, 11.03.2026
Происшествия, Якутск
Происшествия, Якутск
В Якутске мужчина погиб при пожаре на теплой остановке

Житель Якутска умер после полученных при пожаре на теплой остановке ожогов

© Прокуратура Республики Саха (Якутия)/TelegramПоследствия пожара на теплой остановке в Якутске
Последствия пожара на теплой остановке в Якутске - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Прокуратура Республики Саха (Якутия)/Telegram
Последствия пожара на теплой остановке в Якутске
УЛАН-УДЭ, 11 мар - РИА Новости. Житель Якутска погиб при пожаре на теплой остановке, его личность устанавливается, сообщает прокуратура Республики Саха (Якутия).
«
"Вечером 10 марта 2026 года произошло возгорание теплой остановки по улице Дзержинского. Огнем повреждено 3,5 квадратных метра. После тушения пожара госпитализирован мужчина (личность устанавливается), который в результате полученных ожогов скончался", - говорится в сообщении.
Прокуратура Якутска организовала процессуальную проверку, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В республиканском главке МВД уточняют, что сотрудники полиции проверяют все возможные версии происшествия, подчеркнув, что ранее распространенная в интернете информация о вовлеченности подростков в поджог автобусной остановки не соответствует действительности.
Происшествия
 
 
