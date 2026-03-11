В Якутске мужчина погиб при пожаре на теплой остановке

УЛАН-УДЭ, 11 мар - РИА Новости. Житель Якутска погиб при пожаре на теплой остановке, его личность устанавливается, сообщает прокуратура Республики Саха (Якутия).

В республиканском главке МВД уточняют, что сотрудники полиции проверяют все возможные версии происшествия, подчеркнув, что ранее распространенная в интернете информация о вовлеченности подростков в поджог автобусной остановки не соответствует действительности.