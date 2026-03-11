https://ria.ru/20260311/pozhar-2079864227.html
В Якутске мужчина погиб при пожаре на теплой остановке
Житель Якутска погиб при пожаре на теплой остановке, его личность устанавливается, сообщает прокуратура Республики Саха (Якутия). РИА Новости, 11.03.2026
В Якутске мужчина погиб при пожаре на теплой остановке
УЛАН-УДЭ, 11 мар - РИА Новости. Житель Якутска погиб при пожаре на теплой остановке, его личность устанавливается, сообщает прокуратура Республики Саха (Якутия).
«
"Вечером 10 марта 2026 года произошло возгорание теплой остановки по улице Дзержинского. Огнем повреждено 3,5 квадратных метра. После тушения пожара госпитализирован мужчина (личность устанавливается), который в результате полученных ожогов скончался", - говорится в сообщении
.
Прокуратура Якутска
организовала процессуальную проверку, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В республиканском главке МВД уточняют, что сотрудники полиции проверяют все возможные версии происшествия, подчеркнув, что ранее распространенная в интернете информация о вовлеченности подростков в поджог автобусной остановки не соответствует действительности.