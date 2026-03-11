Рейтинг@Mail.ru
В Казани ликвидировали открытое горение на складе косметики
07:49 11.03.2026
В Казани ликвидировали открытое горение на складе косметики
В Казани ликвидировали открытое горение на складе косметики - РИА Новости, 11.03.2026
В Казани ликвидировали открытое горение на складе косметики
Сотрудники МЧС РФ ликвидировали открытое горение на складе на производстве косметики и парфюмерии в Казани, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.03.2026
происшествия
казань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казань
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
происшествия, казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Казани ликвидировали открытое горение на складе косметики

В Казани потушили пожар на складе косметики и парфюмерии

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ ликвидировали открытое горение на складе на производстве косметики и парфюмерии в Казани, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в пресс-службе сообщали, что пожарные тушат огонь на складе на площади 3 тысячи "квадратов" в Казани. Вскоре пожар был локализован.
"Открытое горение (на складе в Казани - ред.) ликвидировано", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Пожар на складе в Краснодаре ликвидировали
10 марта, 02:35
 
ПроисшествияКазаньРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
