В Казани ликвидировали открытое горение на складе косметики
В Казани ликвидировали открытое горение на складе косметики - РИА Новости, 11.03.2026
В Казани ликвидировали открытое горение на складе косметики
Сотрудники МЧС РФ ликвидировали открытое горение на складе на производстве косметики и парфюмерии в Казани, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.03.2026
В Казани ликвидировали открытое горение на складе косметики
