https://ria.ru/20260311/pozhar-2079839625.html
При пожаре в автобусе в Швейцарии погибли шесть человек
При пожаре в автобусе в Швейцарии погибли шесть человек - РИА Новости, 11.03.2026
При пожаре в автобусе в Швейцарии погибли шесть человек
По меньшей мере шесть человек погибли, пять пострадали в результате пожара в автобусе в швейцарском Керцерсе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T03:48:00+03:00
2026-03-11T03:48:00+03:00
2026-03-11T10:42:00+03:00
в мире
пожар
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079889637_0:275:1440:1085_1920x0_80_0_0_3b18015565287270c86d413376cf7c2c.jpg
https://ria.ru/20260101/pozhar-2065985402.html
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079889637_0:120:1441:1200_1920x0_80_0_0_6608ca5891a06acfc93d5186285feb22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пожар, швейцария
При пожаре в автобусе в Швейцарии погибли шесть человек
AFP: пожар в автобусе в швейцарском Керцерсе унес жизни шести человек