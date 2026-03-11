Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в автобусе в Швейцарии погибли шесть человек - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 11.03.2026 (обновлено: 10:42 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/pozhar-2079839625.html
При пожаре в автобусе в Швейцарии погибли шесть человек
При пожаре в автобусе в Швейцарии погибли шесть человек - РИА Новости, 11.03.2026
При пожаре в автобусе в Швейцарии погибли шесть человек
По меньшей мере шесть человек погибли, пять пострадали в результате пожара в автобусе в швейцарском Керцерсе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T03:48:00+03:00
2026-03-11T10:42:00+03:00
в мире
пожар
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079889637_0:275:1440:1085_1920x0_80_0_0_3b18015565287270c86d413376cf7c2c.jpg
https://ria.ru/20260101/pozhar-2065985402.html
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079889637_0:120:1441:1200_1920x0_80_0_0_6608ca5891a06acfc93d5186285feb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пожар, швейцария
В мире, Пожар, Швейцария
При пожаре в автобусе в Швейцарии погибли шесть человек

AFP: пожар в автобусе в швейцарском Керцерсе унес жизни шести человек

© REUTERS / STATE OF FREIBURGСотрудники экстренных служб на месте пожара в автобусе в Керцерсе, Швейцария. 11 марта 2026
Сотрудники экстренных служб на месте пожара в автобусе в Керцерсе, Швейцария. 11 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / STATE OF FREIBURG
Сотрудники экстренных служб на месте пожара в автобусе в Керцерсе, Швейцария. 11 марта 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, пять пострадали в результате пожара в автобусе в швейцарском Керцерсе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
«
"В результате пожара по меньшей мере шесть человек погибли и пятеро получили травмы, трое из них - серьезные", - приводит агентство слова представителя полиции.
Отмечается, что полиция рассматривает произошедший пожар "как рукотворное происшествие и даже как преднамеренный акт". Полиция завела уголовное дело.
По версии издания Daily Mail, которое ссылается на очевидцев и видео с места происшествия, инцидент может быть связан с попыткой самоубийства.
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В Швейцарии 40 человек погибли при пожаре в баре
1 января, 19:41
 
В миреПожарШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала