СМИ: пострадавших при жесткой посадке самолета в аэропорту Пхукета нет - РИА Новости, 11.03.2026
10:05 11.03.2026 (обновлено: 10:38 11.03.2026)
СМИ: пострадавших при жесткой посадке самолета в аэропорту Пхукета нет
Пострадавших в результате жесткой посадки самолета Air India Express в аэропорту Пхукета нет, сообщила газета Khaosod. РИА Новости, 11.03.2026
в мире, пхукет (остров), индия, air india express
В мире, Пхукет (остров), Индия, Air India Express
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта на острове Пхукет
Здание международного аэропорта на острове Пхукет. Архивное фото
БАНГКОК, 11 мар - РИА Новости. Пострадавших в результате жесткой посадки самолета Air India Express в аэропорту Пхукета нет, сообщила газета Khaosod.
Следовавший из Индии самолет Air India Express совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета, по неофициальным данным, на борту находились 140 человек, включая 133 пассажира.
"Все пассажиры были благополучно эвакуированы из самолета и доставлены в зону ожидания", - отмечает издание.
Самолет, как сообщается, повредил переднюю стойку шасси.
Аэропорт временно закрыл взлетно-посадочную полосу.
Пресс-служба аэропорта сообщила, что для пилотов выпущено извещение о временном закрытии взлетно-посадочной полосы до 14.00 по местному времени (18:00 мск).
