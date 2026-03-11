https://ria.ru/20260311/postradavshie-2079879906.html
СМИ: пострадавших при жесткой посадке самолета в аэропорту Пхукета нет
СМИ: пострадавших при жесткой посадке самолета в аэропорту Пхукета нет - РИА Новости, 11.03.2026
СМИ: пострадавших при жесткой посадке самолета в аэропорту Пхукета нет
Пострадавших в результате жесткой посадки самолета Air India Express в аэропорту Пхукета нет, сообщила газета Khaosod. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:05:00+03:00
2026-03-11T10:05:00+03:00
2026-03-11T10:38:00+03:00
в мире
пхукет (остров)
индия
air india express
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_247c78cb8f1338678e9ab0d09aa0dbeb.jpg
https://ria.ru/20260311/samolet-2079858604.html
пхукет (остров)
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00fb506efee10893ae07297e43009886.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пхукет (остров), индия, air india express
В мире, Пхукет (остров), Индия, Air India Express
СМИ: пострадавших при жесткой посадке самолета в аэропорту Пхукета нет
Khaosod: пострадавших при жесткой посадке самолета Air India на Пхукете нет