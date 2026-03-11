Рейтинг@Mail.ru
Постпред Кубы при ООН рассказал, какое оружие было на катере под флагом США - РИА Новости, 11.03.2026
17:54 11.03.2026
Постпред Кубы при ООН рассказал, какое оружие было на катере под флагом США
Постпред Кубы при ООН рассказал, какое оружие было на катере под флагом США - РИА Новости, 11.03.2026
Постпред Кубы при ООН рассказал, какое оружие было на катере под флагом США
Постоянный представитель Кубы при ООН в Женеве Родольфо Бенитес Версон рассказал РИА Новости, какое оружие было на катере под флагом США, вторгшемся в... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
куба
сша
женева (город)
оон
куба
сша
женева (город)
в мире, куба, сша, женева (город), оон
В мире, Куба, США, Женева (город), ООН
Постпред Кубы при ООН рассказал, какое оружие было на катере под флагом США

Постпред Кубы при ООН Версон: на катере под флагом США были штурмовые винтовки

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаги Кубы и США в Гаване
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаги Кубы и США в Гаване. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 мар – РИА Новости. Постоянный представитель Кубы при ООН в Женеве Родольфо Бенитес Версон рассказал РИА Новости, какое оружие было на катере под флагом США, вторгшемся в территориальные воды страны.
"На борту судна было изъято оружие, включая штурмовые винтовки, снайперские винтовки, пистолеты, коктейли Молотова, различное тактическое снаряжение, включая приборы ночного видения, бронежилеты, штыки, камуфляжную одежду, боеприпасы различных калибров, боевые пайки и средства связи", - рассказал дипломат.
Гавана - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Куба готова расследовать с США инцидент с катером, заявил постпред при ООН
Вчера, 15:08
Он отметил, что также на судне было найдено значительное количество опознавательных знаков контрреволюционных террористических организаций.
По его словам, инцидент с катером - не единичный случай агрессии против республики.
"В последние годы кубинские власти отмечают рост числа насильственных и террористических планов и действий против страны", - отметил постпред.
В конце февраля МВД Кубы сообщило, что катер под американским флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, еще шестеро были задержаны. Все они были кубинцами, проживающими в Соединенных Штатах, указало ведомство. Позже МВД республики сообщило, что скончался пятый участник вооруженного нападения на морское подразделение пограничных войск Кубы, получивший ранения во время столкновения.
Генеральная прокуратура Кубы сообщила о предъявлении обвинений в терроризме фигурантам дела о попытке вооруженного проникновения на территорию страны.
Гавана - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Постпред при ООН: двое напавших на пограничников Кубы были террористами
Вчера, 16:19
 
