Постпред Кубы при ООН рассказал, какое оружие было на катере под флагом США
ЖЕНЕВА, 11 мар – РИА Новости. Постоянный представитель Кубы при ООН в Женеве Родольфо Бенитес Версон рассказал РИА Новости, какое оружие было на катере под флагом США, вторгшемся в территориальные воды страны.
"На борту судна было изъято оружие, включая штурмовые винтовки, снайперские винтовки, пистолеты, коктейли Молотова, различное тактическое снаряжение, включая приборы ночного видения, бронежилеты, штыки, камуфляжную одежду, боеприпасы различных калибров, боевые пайки и средства связи", - рассказал дипломат.
Он отметил, что также на судне было найдено значительное количество опознавательных знаков контрреволюционных террористических организаций.
По его словам, инцидент с катером - не единичный случай агрессии против республики.
"В последние годы кубинские власти отмечают рост числа насильственных и террористических планов и действий против страны", - отметил постпред.
В конце февраля МВД Кубы
сообщило, что катер под американским флагом США
вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, еще шестеро были задержаны. Все они были кубинцами, проживающими в Соединенных Штатах, указало ведомство. Позже МВД республики сообщило, что скончался пятый участник вооруженного нападения на морское подразделение пограничных войск Кубы, получивший ранения во время столкновения.
Генеральная прокуратура Кубы сообщила о предъявлении обвинений в терроризме фигурантам дела о попытке вооруженного проникновения на территорию страны.