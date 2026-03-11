Рейтинг@Mail.ru
Посольство России назвало Лондон соучастником военных преступлений Киева - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/posolstvo-2080049791.html
Посольство России назвало Лондон соучастником военных преступлений Киева
Посольство России назвало Лондон соучастником военных преступлений Киева - РИА Новости, 11.03.2026
Посольство России назвало Лондон соучастником военных преступлений Киева
Посольство РФ после удара по Брянску британскими ракетами Storm Shadow назвало Лондон соучастником военных преступлений и терактов неонацистского киевского... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T19:09:00+03:00
2026-03-11T19:09:00+03:00
в мире
россия
лондон
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151955/98/1519559836_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d5bbc524e9f03de889609999b4f4a384.jpg
https://ria.ru/20260311/bryansk-2079996113.html
россия
лондон
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151955/98/1519559836_350:69:2000:1307_1920x0_80_0_0_bf2df42a975c3ff821e8ffdc74607c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, лондон, киев
В мире, Россия, Лондон, Киев
Посольство России назвало Лондон соучастником военных преступлений Киева

Посольство РФ назвало Лондон соучастником военных преступлений киевского режима

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Посольство РФ после удара по Брянску британскими ракетами Storm Shadow назвало Лондон соучастником военных преступлений и терактов неонацистского киевского режима.
Во вторник вечером брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара семь человек погибли, еще 42 получили ранения.
"Операторы этих ракет прошли британскую подготовку, цели им указывала британская разведка. Очевидно, что без участия британских специалистов этот удар был бы невозможен. Потому кровь жителей Брянска, включая детей – на руках британских военных, что делает Лондон соучастником военных преступлений и терактов неонацистского киевского режима", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Атака ВСУ на Брянск неслучайно совпала с сигналами США о мире, заявил МИД
Вчера, 16:06
 
В миреРоссияЛондонКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала