Посольство России назвало Лондон соучастником военных преступлений Киева
Посольство России назвало Лондон соучастником военных преступлений Киева - РИА Новости, 11.03.2026
Посольство России назвало Лондон соучастником военных преступлений Киева
Посольство РФ после удара по Брянску британскими ракетами Storm Shadow назвало Лондон соучастником военных преступлений и терактов неонацистского киевского... РИА Новости, 11.03.2026
Посольство России назвало Лондон соучастником военных преступлений Киева
Посольство РФ назвало Лондон соучастником военных преступлений киевского режима
ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Посольство РФ после удара по Брянску британскими ракетами Storm Shadow назвало Лондон соучастником военных преступлений и терактов неонацистского киевского режима.
Во вторник вечером брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара семь человек погибли, еще 42 получили ранения.
"Операторы этих ракет прошли британскую подготовку, цели им указывала британская разведка. Очевидно, что без участия британских специалистов этот удар был бы невозможен. Потому кровь жителей Брянска, включая детей – на руках британских военных, что делает Лондон соучастником военных преступлений и терактов неонацистского киевского режима", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.