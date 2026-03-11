Во вторник вечером брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара семь человек погибли, еще 42 получили ранения.

"Операторы этих ракет прошли британскую подготовку, цели им указывала британская разведка. Очевидно, что без участия британских специалистов этот удар был бы невозможен. Потому кровь жителей Брянска, включая детей – на руках британских военных, что делает Лондон соучастником военных преступлений и терактов неонацистского киевского режима", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.