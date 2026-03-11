Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура просит суд изъять миллиарды со счетов Пономарева - РИА Новости, 11.03.2026
11:06 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/ponomarev-2079896618.html
Генпрокуратура просит суд изъять миллиарды со счетов Пономарева
Генпрокуратура просит суд изъять миллиарды со счетов Пономарева - РИА Новости, 11.03.2026
Генпрокуратура просит суд изъять миллиарды со счетов Пономарева
Генпрокуратура просит суд изъять в доход государства у бизнесмена Константина Пономарёва миллиарды со счетов, полученные после сдачи в аренду IKEA дизельных... РИА Новости, 11.03.2026
Генпрокуратура просит суд изъять миллиарды со счетов Пономарева

Генпрокуратура просит суд изъять в доход РФ миллиарды со счетов Пономарева

Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Генпрокуратура просит суд изъять в доход государства у бизнесмена Константина Пономарёва миллиарды со счетов, полученные после сдачи в аренду IKEA дизельных генераторов, следует из текста иска в распоряжении РИА Новости.
Прокуратура указывает, что с 2007 по 2010 год Константин Пономарев сдавал в аренду ООО "ИКЕА МОС (торговля и недвижимость)" дизельные электростанции через аффилированные с ним ООО "ИСМ" и ООО "САЭ", в котором был учредителем и генеральным директором.
"Искусственно инициировав многочисленные судебные разбирательства с арендатором энергетических установок, он добился подписания благоприятного для себя соглашения об урегулировании споров. По его условиям ООО "ИКЕА МОС (торговля и недвижимость)" 22.11.2010 перечислило в пользу ООО "САЭ"... всего - 24 994 970 000 рублей. Таким образом, Пономарев К.А. в обход требований налогового и антиотмывочного законодательства посредством заключения договора хранения вывел из легального хозяйственного оборота ООО "САЭ" 25 миллиардов рублей", - говорится в тексте документа.
Прокуратура считает, что Пономарев намеревался получить личное обогащение и" одновременно избежать уплаты обязательных платежей в бюджет государства".
Истец просит признать сделку ничтожной и изъять данные денежные средства в доход Российской Федерации, а также шесть векселей ПАО "Банк ВТБ" номинальной стоимостью 1 миллиард рублей каждый и один стоимостью 100 миллионов рублей.
В декабре 2020 года Солнечногорский суд Подмосковья приговорил Пономарева к 10 годам и 2 месяцам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиарда у "Кубаньэнерго" за якобы неоплаченную поставку генераторов во время энергетической блокады Крыма.
Как утверждает адвокат Пономарева Анна Ставицкая, IKEA еще в 2010 году выплатила Пономарёву 25 миллиардов рублей, из которых он заплатил НДС на 2,700 миллиарда.
"Ещё в 2010 году IKEA выплатила Пономарёву 25 миллиардов рублей, из которых он заплатил НДС в размере 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Кроме того, после приговора он заплатил налоги 20 миллиардов рублей и еще 1,5 миллиарда в качестве исполнительного сбора", - заявила РИА Новости Ставицкая.
Изначально рассмотрение иска прокуратуры было назначено на 4 марта в Волоколамском суде Подмосковья, однако дело было передано в Москву, о чём защита получила уведомление в последний момент. Преображенский суд назначил процесс на 11 марта.
