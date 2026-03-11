Рейтинг@Mail.ru
Польша не направит войска в Иран по просьбе Трампа, заявили в Минобороны
11:36 11.03.2026
Польша не направит войска в Иран по просьбе Трампа, заявили в Минобороны
Польша не направит войска в Иран по просьбе Трампа, заявили в Минобороны - РИА Новости, 11.03.2026
Польша не направит войска в Иран по просьбе Трампа, заявили в Минобороны
Польша не направит войска в Иран даже по просьбе американского президента Дональда Трампа, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
иран
польша
сша
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
польша
сша
в мире, иран, польша, сша, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Польша, США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Польша не направит войска в Иран по просьбе Трампа, заявили в Минобороны

Косиняк-Камыш: Польша не планирует участвовать в операции в Иране

Флаг Польши и НАТО на польском танке
Флаг Польши и НАТО на польском танке - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Alik Keplicz
Флаг Польши и НАТО на польском танке. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Польша не направит войска в Иран даже по просьбе американского президента Дональда Трампа, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.
"Нет. Мы не принимаем участие в этой операции", - сказал Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос, направит ли Польша войска в Иран по просьбе Трампа.
При этом польский министр заявил, что не ожидает проведения в Иране долговременной наземной операции.
"Я не думаю, что это перейдет в наземную операцию. Долговременную наземную операцию по примеру Афганистана или Ирака", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреИранПольшаСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
