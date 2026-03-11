https://ria.ru/20260311/polsha-2079905312.html
Польша не направит войска в Иран по просьбе Трампа, заявили в Минобороны
Польша не направит войска в Иран даже по просьбе американского президента Дональда Трампа, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
иран
польша
сша
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
польша
сша
В мире, Иран, Польша, США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Польша не направит войска в Иран по просьбе Трампа, заявили в Минобороны
Косиняк-Камыш: Польша не планирует участвовать в операции в Иране