Польша начала строительство заграждения на границе с Белоруссией, пишут СМИ

Сообщается, что за строительство будут отвечать военные. Военные инженеры уже посетили подразделения пограничников, расположенные у границы. У них есть инвестиционные планы, и они консультируются с офицерами. Новый забор будет представлять собой четырехметровое сетчатое ограждение, установленное на столбах и усиленное стяжками. Наверху будут размещены две катушки колючей проволоки, за которыми последуют еще две катушки за ограждением. За заграждением также будет построен двухметровый забор для защиты лесных животных от травм.