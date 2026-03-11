Рейтинг@Mail.ru
Польша начала строительство заграждения на границе с Белоруссией, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 11.03.2026 (обновлено: 11:12 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/polsha-2079899368.html
Польша начала строительство заграждения на границе с Белоруссией, пишут СМИ
Польша начала строительство заграждения на границе с Белоруссией, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Польша начала строительство заграждения на границе с Белоруссией, пишут СМИ
Польша начинает строительство второго заграждения на границе с Белоруссией, задержанное из-за холодной зимы, сообщает радиостанция RMF24. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:11:00+03:00
2026-03-11T11:12:00+03:00
в мире
белоруссия
польша
подляское воеводство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_0:60:2048:1212_1920x0_80_0_0_75953c14f1fd24643f3bc202a09e3e73.jpg
https://ria.ru/20260310/dron-2079716271.html
https://ria.ru/20260303/polsha-2078310202.html
белоруссия
польша
подляское воеводство
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_91:0:1911:1365_1920x0_80_0_0_cc1548f2915160f192c0bb8676e348d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, подляское воеводство
В мире, Белоруссия, Польша, Подляское воеводство
Польша начала строительство заграждения на границе с Белоруссией, пишут СМИ

RMF24: Польша начала строительство второго заграждения на границе с Белоруссией

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 11 мар – РИА Новости. Польша начинает строительство второго заграждения на границе с Белоруссией, задержанное из-за холодной зимы, сообщает радиостанция RMF24.
"Работы по строительству очередного заграждения на границе с Белоруссией в Подляском воеводстве должны начаться в ближайшие дни", - сообщает радио, напоминая, что еще в ноябре руководство Пограничной стражи объявило о строительстве четырехметрового забора к весне, который будет возведен у технической дороги, но оно было отложено из-за суровой зимы.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Польский разведывательный дрон летает рядом с белорусской границей
10 марта, 15:34
Сообщается, что за строительство будут отвечать военные. Военные инженеры уже посетили подразделения пограничников, расположенные у границы. У них есть инвестиционные планы, и они консультируются с офицерами. Новый забор будет представлять собой четырехметровое сетчатое ограждение, установленное на столбах и усиленное стяжками. Наверху будут размещены две катушки колючей проволоки, за которыми последуют еще две катушки за ограждением. За заграждением также будет построен двухметровый забор для защиты лесных животных от травм.
Пограничники считают, что нет причин снижать интенсивность работ по укреплению границы с Белоруссией, несмотря на то, что в последние месяцы число нелегальных мигрантов практически сошло на нет. По данным служб, значительное снижение количества попыток нелегального пересечения границы связано с сезоном и исключительно холодной зимой.
Пограничники прогнозируют, что новая волна нелегальных пересечений границы произойдет в начале весны. Накануне было зафиксировано 13 попыток незаконного пересечения границы. Это были первые такие попытки в марте. Первый пограничный забор на польско-белорусской границе - это стальной барьер, построенный Польшей в ответ на миграционный кризис, обострившийся в 2021 году. Строительство началось в январе 2022 года и было завершено летом того же года. Длина забора составляет около 186 километров, а высота - 5,5 метра, включая 5 метров стальной конструкции и 0,5 метра спиралей колючей проволоки наверху. Кроме того, были установлены камеры, датчики движения и тепловизоры.
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Польше введут ограничение воздушного движения у Белоруссии и Украины
3 марта, 21:03
 
В миреБелоруссияПольшаПодляское воеводство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала