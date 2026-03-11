Польша начала строительство заграждения на границе с Белоруссией, пишут СМИ

ВАРШАВА, 11 мар – РИА Новости. Польша начинает строительство второго заграждения на границе с Белоруссией, задержанное из-за холодной зимы, сообщает радиостанция RMF24.
"Работы по строительству очередного заграждения на границе с Белоруссией в Подляском воеводстве должны начаться в ближайшие дни", - сообщает радио, напоминая, что еще в ноябре руководство Пограничной стражи объявило о строительстве четырехметрового забора к весне, который будет возведен у технической дороги, но оно было отложено из-за суровой зимы.
Сообщается, что за строительство будут отвечать военные. Военные инженеры уже посетили подразделения пограничников, расположенные у границы. У них есть инвестиционные планы, и они консультируются с офицерами. Новый забор будет представлять собой четырехметровое сетчатое ограждение, установленное на столбах и усиленное стяжками. Наверху будут размещены две катушки колючей проволоки, за которыми последуют еще две катушки за ограждением. За заграждением также будет построен двухметровый забор для защиты лесных животных от травм.
Пограничники считают, что нет причин снижать интенсивность работ по укреплению границы с Белоруссией, несмотря на то, что в последние месяцы число нелегальных мигрантов практически сошло на нет. По данным служб, значительное снижение количества попыток нелегального пересечения границы связано с сезоном и исключительно холодной зимой.
Пограничники прогнозируют, что новая волна нелегальных пересечений границы произойдет в начале весны. Накануне было зафиксировано 13 попыток незаконного пересечения границы. Это были первые такие попытки в марте. Первый пограничный забор на польско-белорусской границе - это стальной барьер, построенный Польшей в ответ на миграционный кризис, обострившийся в 2021 году. Строительство началось в январе 2022 года и было завершено летом того же года. Длина забора составляет около 186 километров, а высота - 5,5 метра, включая 5 метров стальной конструкции и 0,5 метра спиралей колючей проволоки наверху. Кроме того, были установлены камеры, датчики движения и тепловизоры.