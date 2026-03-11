Рейтинг@Mail.ru
Польша подготовила аэродром для приема F-35 - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/polsha-2079838776.html
Польша подготовила аэродром для приема F-35
Польша подготовила аэродром для приема F-35 - РИА Новости, 11.03.2026
Польша подготовила аэродром для приема F-35
Польша подготовила аэродром для принятия американских истребителей F-35, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T03:39:00+03:00
2026-03-11T03:39:00+03:00
в мире
польша
сша
владислав косиняк-камыш
lockheed martin
f-35
миг-29
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151298/52/1512985222_0:25:2048:1177_1920x0_80_0_0_068d4cceb6a5203666085e8ac260f426.jpg
https://ria.ru/20260310/ogranicheniya-2079584405.html
https://ria.ru/20260308/varshava-2079398237.html
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151298/52/1512985222_223:0:1826:1202_1920x0_80_0_0_a075c618a5547b77dfb487328f75dee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша, владислав косиняк-камыш , lockheed martin , f-35, миг-29, f-16
В мире, Польша, США, Владислав Косиняк-Камыш , Lockheed Martin , F-35, МиГ-29, F-16
Польша подготовила аэродром для приема F-35

Польша подготовила аэродром для принятия американских истребителей F-35

CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35Американский истребитель F-35
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
Американский истребитель F-35. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Польша подготовила аэродром для принятия американских истребителей F-35, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Аэродром в Ласке успешно прошел американскую сертификацию по расширению инфраструктуры для самолетов F-35, которая проводилась на 32-й тактической авиабазе. Это важный шаг в процессе принятия этих современных самолетов на вооружение ВВС Польши", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Польше ввели ограничения воздушного движения у границы с Украиной
10 марта, 00:42
Он уточнил, что польские пилоты F-35 пока обучаются в США, но скоро начнут полеты в польском небе.
"Сегодня польские пилоты проходят обучение в Соединенных Штатах. Вскоре они начнут выполнять задачи в нашем небе", - написал министр.
Контракт на поставку самолетов F-35 в Польшу был подписан в январе 2020 года между министерством национальной обороны республики и американской компанией Lockheed Martin. Соглашение предусматривает приобретение 32 истребителей F-35A. Стоимость сделки составляет около 4,6 миллиарда долларов. Завершение контракта планируется к 2030 году. Несколько самолетов уже произведены, но находятся в США, где на них обучаются польские пилоты.
F-35 должны заменить выработавшие свой ресурс советские самолёты МиГ-29, и дополнить парк американских истребителей F-16, уже находящихся на вооружении польских ВВС.
Уличный марш против втягивания Польши в военные действия на Украине и Ближнем Востоке проходит в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В Варшаве протестуют против втягивания Польши в конфликты
8 марта, 16:13
 
В миреПольшаСШАВладислав Косиняк-КамышLockheed MartinF-35МиГ-29F-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала