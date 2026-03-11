Рейтинг@Mail.ru
Снежный покров в Москве может потерять половину своей высоты к концу недели - РИА Новости, 11.03.2026
07:33 11.03.2026
Снежный покров в Москве может потерять половину своей высоты к концу недели
Снежный покров в Москве может потерять половину своей высоты до конца недели, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. РИА Новости, 11.03.2026
общество, москва, россия, клин, людмила паршина, гидрометцентр, снегопад в москве
Снежный покров в Москве может потерять половину своей высоты к концу недели

Сотрудники коммунальных служб убирают снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве может потерять половину своей высоты до конца недели, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
По данным Гидрометцентра, на сегодняшний день высота снежного покрова в районе города Клин - 36 сантиметров, на юго-востоке Московской области - более 60 см, а на метеостанции ВДНХ – 47 см.
"Снег полностью не должен растаять, не получится у тепла растопить весь снежный покров за неделю. Может быть, если он будет терять пять сантиметров в день, то к концу недели это будет минус 25 сантиметров. Можно сказать, что половину своей высоты снежный покров потеряет", - сказала Паршина.
Во вторник она рассказала РИА Новости, что температура воздуха в Москве в ближайшие дни будет более чем на пять градусов выше нормы, а тёплая погода останется в столице минимум до конца недели.
ОбществоМоскваРоссияКлинЛюдмила ПаршинаГидрометцентрСнегопад в Москве
 
 
