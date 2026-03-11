https://ria.ru/20260311/pokrov-2079854610.html
Снежный покров в Москве может потерять половину своей высоты к концу недели
Снежный покров в Москве может потерять половину своей высоты к концу недели - РИА Новости, 11.03.2026
Снежный покров в Москве может потерять половину своей высоты к концу недели
Снежный покров в Москве может потерять половину своей высоты до конца недели, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T07:33:00+03:00
2026-03-11T07:33:00+03:00
2026-03-11T07:33:00+03:00
общество
москва
россия
клин
людмила паршина
гидрометцентр
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067791314_0:60:3429:1989_1920x0_80_0_0_5e93bf12cff962956217525b7296be55.jpg
https://ria.ru/20260305/sinoptik-2078668810.html
https://ria.ru/20260310/klimatologi-2079735815.html
москва
россия
клин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067791314_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_90f72466d0ea8b70b55d10c979fead5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, клин, людмила паршина, гидрометцентр, снегопад в москве
Общество, Москва, Россия, Клин, Людмила Паршина, Гидрометцентр, Снегопад в Москве
Снежный покров в Москве может потерять половину своей высоты к концу недели
РИА Новости: снежный покров в Москве может сократиться вдвое до конца недели
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве может потерять половину своей высоты до конца недели, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
По данным Гидрометцентра, на сегодняшний день высота снежного покрова в районе города Клин - 36 сантиметров, на юго-востоке Московской области - более 60 см, а на метеостанции ВДНХ – 47 см.
«
"Снег полностью не должен растаять, не получится у тепла растопить весь снежный покров за неделю. Может быть, если он будет терять пять сантиметров в день, то к концу недели это будет минус 25 сантиметров. Можно сказать, что половину своей высоты снежный покров потеряет", - сказала Паршина.
Во вторник она рассказала РИА Новости, что температура воздуха в Москве в ближайшие дни будет более чем на пять градусов выше нормы, а тёплая погода останется в столице минимум до конца недели.