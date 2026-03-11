Рейтинг@Mail.ru
Спасатели ищут туриста, пропавшего в нацпарке "Красноярские Столбы" - РИА Новости, 11.03.2026
06:40 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/poiski-2079850545.html
Спасатели ищут туриста, пропавшего в нацпарке "Красноярские Столбы"
Спасатели ищут туриста, пропавшего в нацпарке "Красноярские Столбы" - РИА Новости, 11.03.2026
Спасатели ищут туриста, пропавшего в нацпарке "Красноярские Столбы"
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") ищут 55-летнего мужчину, который в понедельник ушел в район национального парка... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T06:40:00+03:00
2026-03-11T06:40:00+03:00
происшествия
красноярск
красноярск
происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
Спасатели ищут туриста, пропавшего в нацпарке "Красноярские Столбы"

В Красноярске ищут мужчину, который ушел гулять в нацпарк «Красноярские Столбы»

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по автотрассе вдоль тайги
Автомобили едут по автотрассе вдоль тайги - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобили едут по автотрассе вдоль тайги. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 мар – РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") ищут 55-летнего мужчину, который в понедельник ушел в район национального парка "Красноярские Столбы" и до сих пор не вернулся, сообщает отряд в Telegram-канале.
"Десятого марта спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке МВД выезжали на поиски 55-летнего мужчины, который, предположительно, ушел гулять в нацпарк "Красноярские Столбы" еще 9 марта и до сих пор не вернулся. Вместе с полицией они обследовали около 10 километров лесных дорог в районе скалы Такмак, но, к сожалению, пока безрезультатно", - говорится в сообщении.
Национальный парк Красноярские Столбы - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В красноярском национальном парке "Столбы" турист сорвался со скалы
10 октября 2023, 09:00
По данным спасателей, поиски мужчины будут продолжены.
В среду в Красноярске и крае неблагоприятные погодные условия. Ожидается резкие понижение температуры воздуха, мокрый снег, сильный ветер, порывы 15 – 20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду. На дорогах гололедица.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Спасатели эвакуировали девушку из леса в Москве
17 февраля, 21:32
 
