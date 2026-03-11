https://ria.ru/20260311/poiski-2079850545.html
Спасатели ищут туриста, пропавшего в нацпарке "Красноярские Столбы"
КРАСНОЯРСК, 11 мар – РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") ищут 55-летнего мужчину, который в понедельник ушел в район национального парка "Красноярские Столбы" и до сих пор не вернулся, сообщает отряд в Telegram-канале.
"Десятого марта спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке МВД выезжали на поиски 55-летнего мужчины, который, предположительно, ушел гулять в нацпарк "Красноярские Столбы" еще 9 марта и до сих пор не вернулся. Вместе с полицией они обследовали около 10 километров лесных дорог в районе скалы Такмак, но, к сожалению, пока безрезультатно", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, поиски мужчины будут продолжены.
В среду в Красноярске
и крае неблагоприятные погодные условия. Ожидается резкие понижение температуры воздуха, мокрый снег, сильный ветер, порывы 15 – 20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду. На дорогах гололедица.