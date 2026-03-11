https://ria.ru/20260311/poiski-2079850372.html
Пропавших в Звенигороде детей планируют искать ниже по течению
происшествия
москва
звенигород
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Поисковики планируют искать троих детей, пропавших в Звенигороде, ниже по течению Москвы-реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
В центре отметили, что во вторник также отрабатывались поисковые работы вверх по течению реки, чтобы убедиться в том, что точка входа детей была указана верно - на случай того, если бы вещи, найденные на берегу, принадлежали другим детям, или шарф на берег вынесло течением.
"Но там также - вверх по течению в километре абсолютно ничего. Планируем продолжать работать вниз по течению реки", - рассказали поисковики.
По данным регионального главка МЧС
, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы
. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.