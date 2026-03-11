Спасатели рассказали, когда возобновят поиски семьи Усольцевых

Сотрудник поисково-спасательного отряда КГКУ "Спасатель" управляет судном на воздушной подушке "Хивус-10" во время совместного рейда. Архивное фото

Сотрудник поисково-спасательного отряда КГКУ "Спасатель" управляет судном на воздушной подушке "Хивус-10" во время совместного рейда

КРАСНОЯРСК, 11 мар – РИА Новости. Спасатели возобновят активные поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых, как только поступит соответствующая заявка от следствия, предыдущие заявки отработаны, сообщили РИА Новости в КГКУ "Спасатель".

"Мы только заявки прорабатываем... Когда они (следствие - ред) сами придут и скажут, что надо (отработать - ред.) здесь, определенное место, мы поедем", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все прошлые заявки следствия отработаны и пройдены, в том числе и с привлечением поисковых собак.