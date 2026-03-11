Рейтинг@Mail.ru
04:27 11.03.2026 (обновлено: 04:28 11.03.2026)
Спасатели рассказали, когда возобновят поиски семьи Усольцевых
красноярский край
россия
общество
красноярский край, россия, общество
Красноярский край, Россия, Общество
Спасатели рассказали, когда возобновят поиски семьи Усольцевых

РИА Новости: поиски семьи Усольцевых возобновят при заявке следствия

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник поисково-спасательного отряда КГКУ "Спасатель" управляет судном на воздушной подушке "Хивус-10" во время совместного рейда
Сотрудник поисково-спасательного отряда КГКУ Спасатель управляет судном на воздушной подушке Хивус-10 во время совместного рейда - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Сотрудник поисково-спасательного отряда КГКУ "Спасатель" управляет судном на воздушной подушке "Хивус-10" во время совместного рейда. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 мар – РИА Новости. Спасатели возобновят активные поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых, как только поступит соответствующая заявка от следствия, предыдущие заявки отработаны, сообщили РИА Новости в КГКУ "Спасатель".
"Мы только заявки прорабатываем... Когда они (следствие - ред) сами придут и скажут, что надо (отработать - ред.) здесь, определенное место, мы поедем", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все прошлые заявки следствия отработаны и пройдены, в том числе и с привлечением поисковых собак.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября того же года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
