Спасатели рассказали, когда возобновят поиски семьи Усольцевых
Спасатели возобновят активные поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых, как только поступит соответствующая заявка от следствия, предыдущие заявки
КРАСНОЯРСК, 11 мар – РИА Новости. Спасатели возобновят активные поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых, как только поступит соответствующая заявка от следствия, предыдущие заявки отработаны, сообщили РИА Новости в КГКУ "Спасатель".
"Мы только заявки прорабатываем... Когда они (следствие - ред) сами придут и скажут, что надо (отработать - ред.) здесь, определенное место, мы поедем", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все прошлые заявки следствия отработаны и пройдены, в том числе и с привлечением поисковых собак.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю
2 октября того же года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.