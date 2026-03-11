https://ria.ru/20260311/poiski-2079828528.html
В центре "Спас Град" рассказали о сложностях поисков детей в Звенигороде
2026-03-11T01:29:00+03:00
происшествия, москва, звенигород, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Поиски троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, осложнены высокой скоростью течения реки, которая достигает 2,5 метров в секунду, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
"Глубина в среднем у реки от 80 сантиметров до четырех метров. Поисковые работы осложнены высокой скоростью течения реки - это 2,5 метра в секунду водная масса движется. Видимость под водой - в районе 30 сантиметров всего", - сообщили поисковики.
В "Спас Граде" подчеркнули, что дно реки в месте поисковых работ представляет из себя песок, ил и большие намывы.
"Намывы подразумевают собой смывы песка из одного места в другое. То есть в каких-то местах образуются углубления, а в других местах появляются островки, где воды становится буквально по колено. Ежегодно эти намывы меняются. Они могут меняться при сильном течении даже раз в сутки", - уточнили в центре.
По данным регионального главка МЧС
, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы
. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.