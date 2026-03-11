https://ria.ru/20260311/poisk-2079987667.html
В Звенигороде не ищут добровольцев на поиск детей, предупредили поисковики
В Звенигороде не ищут добровольцев на поиск детей, предупредили поисковики - РИА Новости, 11.03.2026
В Звенигороде не ищут добровольцев на поиск детей, предупредили поисковики
Поисковики и спасатели не набирают добровольцев на поиск детей в Звенигороде, любые ориентировки из местных чатов не имеют отношения к действительности,... РИА Новости, 11.03.2026
происшествия
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Поисковики и спасатели не набирают добровольцев на поиск детей в Звенигороде, любые ориентировки из местных чатов не имеют отношения к действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
В чатах Звенигорода
в мессенджерах стали публиковать информацию о якобы наборе добровольцев на поиск троих пропавших подростков, однако поисковики и спасатели предупреждают, что они не ведут набор волонтеров.
"Людей в штабе достаточно, вся официальная информация появляется только на сайте МЧС
и Следственного комитета, дополнительные добровольцы не требуются... Все добровольцы приезжают только после личного согласования со штабом. Любые ориентировки из местных чатов не имеют отношения к действительности кроме официальных", - сказали в "Спас Граде".
Собеседница агентства отметила, что на берегу реки сейчас опасно, поисковикам и спасателям будет трудно скоординировать большое количество местного населения.
"Мы будем заняты не поисками, а тем, чтобы никто из местных не утонул... Официально нам в штабе - ни "Спас Граду", ни водолазной группе "ДобротворецЪ", ни МЧС - никому помощь местных на данный момент не требуется, людей хватает", - добавили в организации.
Кроме того, в "Спас Граде" сообщили, что в штабе поисковой операции сейчас идет совещание по вопросу распространения фейковых ориентировок.
По данным регионального главка МЧС, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы
. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.