В Звенигороде не ищут добровольцев на поиск детей, предупредили поисковики

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Поисковики и спасатели не набирают добровольцев на поиск детей в Звенигороде, любые ориентировки из местных чатов не имеют отношения к действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".

В чатах Звенигорода в мессенджерах стали публиковать информацию о якобы наборе добровольцев на поиск троих пропавших подростков, однако поисковики и спасатели предупреждают, что они не ведут набор волонтеров.

"Людей в штабе достаточно, вся официальная информация появляется только на сайте МЧС и Следственного комитета, дополнительные добровольцы не требуются... Все добровольцы приезжают только после личного согласования со штабом. Любые ориентировки из местных чатов не имеют отношения к действительности кроме официальных", - сказали в "Спас Граде".

Собеседница агентства отметила, что на берегу реки сейчас опасно, поисковикам и спасателям будет трудно скоординировать большое количество местного населения.

"Мы будем заняты не поисками, а тем, чтобы никто из местных не утонул... Официально нам в штабе - ни "Спас Граду", ни водолазной группе "ДобротворецЪ", ни МЧС - никому помощь местных на данный момент не требуется, людей хватает", - добавили в организации.

Кроме того, в "Спас Граде" сообщили, что в штабе поисковой операции сейчас идет совещание по вопросу распространения фейковых ориентировок.