Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москве исчезнет снежный покров - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/pogoda-2080071982.html
Синоптик рассказал, когда в Москве исчезнет снежный покров
Синоптик рассказал, когда в Москве исчезнет снежный покров - РИА Новости, 11.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве исчезнет снежный покров
Снежный покров в Москве исчезнет на две недели раньше положенного срока, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T22:08:00+03:00
2026-03-11T22:08:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075043878_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_629442aa6f6a66b8f0aedf8743450525.jpg
https://ria.ru/20260311/moskva-2079848263.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075043878_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_ce392a41d8a81843623240e801cbad06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москве исчезнет снежный покров

Тишковец: снежный покров в Москве исчезнет на 2 недели раньше положенного срока

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на Московский кремль
Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на Московский кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве исчезнет на две недели раньше положенного срока, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Учитывая долговременное мартовское тепло и стабильное положительное отклонение температуры от нормы, сугробы будут таять - с нынешних 44 сантиметров до одного-шести сантиметров в конце текущего месяца, а с наступлением апреля, который обещает быть очень теплым - на три-четыре градуса выше климатической нормы - снежный покров в Москве на две недели раньше установленного срока исчезнет", - рассказал Тишковец.
Прохожие в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Метеоролог рассказала о погоде в Москве в ближайшую неделю
Вчера, 06:01
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала