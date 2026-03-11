https://ria.ru/20260311/pogoda-2080071982.html
Синоптик рассказал, когда в Москве исчезнет снежный покров
Синоптик рассказал, когда в Москве исчезнет снежный покров
Снежный покров в Москве исчезнет на две недели раньше положенного срока, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.03.2026
Тишковец: снежный покров в Москве исчезнет на 2 недели раньше положенного срока