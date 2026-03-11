Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала, чем вызвано резкое потепление в Москве - РИА Новости, 11.03.2026
01:15 11.03.2026
Синоптик рассказала, чем вызвано резкое потепление в Москве
Синоптик рассказала, чем вызвано резкое потепление в Москве - РИА Новости, 11.03.2026
Синоптик рассказала, чем вызвано резкое потепление в Москве
Атлантический циклон перекрыл доступ холодного воздуха в центр европейской территории, поэтому в Москве наступило резкое потепление, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2026
Синоптик рассказала, чем вызвано резкое потепление в Москве

РИА Новости: циклон не пустил холодный воздух в европейскую часть России

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Атлантический циклон перекрыл доступ холодного воздуха в центр европейской территории, поэтому в Москве наступило резкое потепление, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Во вторник метеоролог рассказала агентству, что температура в Москве в ближайшие дни будет более чем на пять градусов выше нормы, что больше соответствует началу апреля, а потепление продлится минимум до конца недели.
"Такая тёплая погода вызвана влиянием атлантических воздушных масс, Атлантический циклон находится над Северной Атлантикой и перекрывает доступ холодного воздуха в центр европейской территории. Поэтому очень теплая погода днем до 6-11 градусов на неделе", - сказала Паршина.
Ночью температура будет понижаться до минус 2-3 градусов, поэтому, на дорогах может образовываться гололедица, предупредила синоптик.
