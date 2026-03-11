https://ria.ru/20260311/podrostok-2079868484.html
В Забайкалье подросток умер во время прогулки
В Забайкалье подросток умер во время прогулки - РИА Новости, 11.03.2026
В Забайкалье подросток умер во время прогулки
Подросток умер в Забайкальском крае во время прогулки, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 11.03.2026
В Забайкалье подросток умер во время прогулки
В Забайкалье подросток умер во время прогулки, возбуждено дело