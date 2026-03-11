Рейтинг@Mail.ru
09:20 11.03.2026 (обновлено: 15:21 11.03.2026)
В Забайкалье подросток умер во время прогулки
В Забайкалье подросток умер во время прогулки
происшествия, забайкальский край, россия
Происшествия, Забайкальский край, Россия
В Забайкалье подросток умер во время прогулки

В Забайкалье подросток умер во время прогулки, возбуждено дело

ВЛАДИВОСТОК, 11 мар — РИА Новости. Подросток умер в Забайкальском крае во время прогулки, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона Евгений Синельников.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в Забайкалье подросток умер во время прогулки, упав с забора.
"Да, смерть подростка подтверждаю. По данному факту организована прокурорская проверка, а также взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела <...> по части первой статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности")", — сказал Синельников.
Во Владивостоке ребенок умер во время урока в школе
ПроисшествияЗабайкальский крайРоссия
 
 
