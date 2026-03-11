ВЛАДИВОСТОК, 11 мар — РИА Новости. Подросток умер в Забайкальском крае во время прогулки, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона Евгений Синельников.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в Забайкалье подросток умер во время прогулки, упав с забора.