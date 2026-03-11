Рейтинг@Mail.ru
Подросток обжаловал приговор за поджоги леса по указке куратора с Украины - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:48 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/podrostok-2079847351.html
Подросток обжаловал приговор за поджоги леса по указке куратора с Украины
Подросток обжаловал приговор за поджоги леса по указке куратора с Украины - РИА Новости, 11.03.2026
Подросток обжаловал приговор за поджоги леса по указке куратора с Украины
Один из подростков, осужденных за терроризм после поджога леса в Забайкалье по указке куратора с Украины, обжаловал приговор, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T05:48:00+03:00
2026-03-11T05:48:00+03:00
происшествия
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968563967_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_fb92cacfb410634687da2639bdfb08bf.jpg
https://ria.ru/20260225/terakt-2076580014.html
https://ria.ru/20260201/podzhog-2071566899.html
украина
россия
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968563967_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_af20da65fb933f4ef6edc547330ed76c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край
Происшествия, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Забайкальский край
Подросток обжаловал приговор за поджоги леса по указке куратора с Украины

Осужденный за поджог леса в Забайкалье по указке Киева обжаловал приговор

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Один из подростков, осужденных за терроризм после поджога леса в Забайкалье по указке куратора с Украины, обжаловал приговор, сообщил РИА Новости представитель Второго восточного окружного военного суда.
Двадцатого февраля суд приговорил подростков к 7 и 6,5 годам воспитательной колонии.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме
25 февраля, 11:17
"Один из подростков обжаловал приговор", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что приговор обжаловал зачинщик, осужденный к 7 годам воспитательной колонии.
СК России летом 2025 года сообщал о возбуждении уголовного дела о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины. Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса с ущербом на более 322 миллиона рублей, и арестовали. Подростки четыре раза поджигали лес у Атамановки по заданию куратора с Украины за обещанное вознаграждение в 100 тысяч рублей, которое так и не получили.
Хамидулин Станислав, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Осужденный за поджог вертолета в Остафьево не считает преступление крупным
1 февраля, 16:57
 
ПроисшествияУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Забайкальский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала