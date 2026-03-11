Подросток обжаловал приговор за поджоги леса по указке куратора с Украины

СК России летом 2025 года сообщал о возбуждении уголовного дела о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины. Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса с ущербом на более 322 миллиона рублей, и арестовали. Подростки четыре раза поджигали лес у Атамановки по заданию куратора с Украины за обещанное вознаграждение в 100 тысяч рублей, которое так и не получили.