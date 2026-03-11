https://ria.ru/20260311/podrostok-2079847351.html
Подросток обжаловал приговор за поджоги леса по указке куратора с Украины
Подросток обжаловал приговор за поджоги леса по указке куратора с Украины
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Один из подростков, осужденных за терроризм после поджога леса в Забайкалье по указке куратора с Украины, обжаловал приговор, сообщил РИА Новости представитель Второго восточного окружного военного суда.
Двадцатого февраля суд приговорил подростков к 7 и 6,5 годам воспитательной колонии.
"Один из подростков обжаловал приговор", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что приговор обжаловал зачинщик, осужденный к 7 годам воспитательной колонии.
СК России летом 2025 года сообщал о возбуждении уголовного дела о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины. Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса с ущербом на более 322 миллиона рублей, и арестовали. Подростки четыре раза поджигали лес у Атамановки по заданию куратора с Украины за обещанное вознаграждение в 100 тысяч рублей, которое так и не получили.