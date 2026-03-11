Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ рассказал, что командование приказало ему убить сослуживца - РИА Новости, 11.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 11.03.2026
Пленный ВСУ рассказал, что командование приказало ему убить сослуживца
Пленный ВСУ рассказал, что командование приказало ему убить сослуживца - РИА Новости, 11.03.2026
Пленный ВСУ рассказал, что командование приказало ему убить сослуживца
Пленный украинский военнослужащий 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Шмидт рассказал РИА Новости, что командование ВСУ приказало ему убить... РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ рассказал, что командование приказало ему убить сослуживца

Пленный ВСУ рассказал, что командование заставляет убивать сослуживцев

© РИА Новости / Павел ЛисицынУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Украинский военнопленный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Шмидт рассказал РИА Новости, что командование ВСУ приказало ему убить сослуживца, если тот решит уйти с позиций или сдаться в плен.
По словам военного, их с сослуживцем привезли в село Гришино на Красноармейском направлении в ДНР, где они должны были закрепиться в подвале, наблюдать и передавать информацию о передвижении военнослужащих ВС РФ.
"Если я выйду (с позиции - ред.), он (сослуживец - ред.) меня застрелит. Потому что наказ был: в плен не сдаваться, если один выходит, второй стреляет и сам застреливается", - сказал военнопленный.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Плененный солдат ВСУ восхитился подготовкой российских бойцов
Вчера, 07:42
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
