https://ria.ru/20260311/plennyj-2080065651.html
Пленный ВСУ рассказал, что командование приказало ему убить сослуживца
Пленный ВСУ рассказал, что командование приказало ему убить сослуживца - РИА Новости, 11.03.2026
Пленный ВСУ рассказал, что командование приказало ему убить сослуживца
Пленный украинский военнослужащий 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Шмидт рассказал РИА Новости, что командование ВСУ приказало ему убить... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:17:00+03:00
2026-03-11T21:17:00+03:00
2026-03-11T21:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966757991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c77226472f3c6223b7a1414277e321b2.jpg
https://ria.ru/20260311/soldat-2079855083.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966757991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5dd40ecc048c0d3f3a697b8010eff782.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ рассказал, что командование приказало ему убить сослуживца
Пленный ВСУ рассказал, что командование заставляет убивать сослуживцев