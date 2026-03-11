Пленный ВСУ рассказал, что командование приказало ему убить сослуживца

ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Шмидт рассказал РИА Новости, что командование ВСУ приказало ему убить сослуживца, если тот решит уйти с позиций или сдаться в плен.

"Если я выйду (с позиции - ред.), он (сослуживец - ред.) меня застрелит. Потому что наказ был: в плен не сдаваться, если один выходит, второй стреляет и сам застреливается", - сказал военнопленный.